Carburante adulterato, sequestri e denunce a Fondi e Ss Cosma e Damiano

FONDI – Carburante di scarsa qualità perché contaminato con altre sostanze e per questo anche maggiormente infiammabile. E’ quanto hanno trovato i militari della Guardi di Finanza el Comando Provinciale di Latina in collaborazione con l’Agenzia Dogane Monopoli Ufficio Antifrode della Direzione Territoriale e locale Ufficio delle Dogane di Gaeta, nel corso di una serie di controlli che hanno riguardato il sud Pontino. La scoperta ha portato alla luce 26mila litri di gasolio, non in regola, pronti per essere commercializzati, trovati in due distributori della Piana di Fondi e in un distributore di Santi Cosma e Damiano.

In particolare, in due distributori della piana di Fondi sono stati scoperti 19.000 litri di gasolio adulterato (in quanto contaminato con solventi, già stoccato nel serbatoio per la successiva commercializzazione), mentre nella cisterna interrata di un impianto di distribuzione della zona di Santi Cosma e Damiano, circa 7.000 litri di gasolio risultato contaminato.

Cinque persone, gestori degli impianti di distribuzione controllati, sono state denunciate per i reati di frode nell’esercizio del commercio e detenzione ed utilizzo di prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate; il carburante adulterato è stato sequestrato. “Durante i controlli sulla qualità dei carburanti – si legge in una nota – l’attenzione è stata incentrata sulla miscelazione abusiva di prodotti energetici, al fine di scongiurare la circolazione di carburante adulterato con solventi ovvero mescolato con oli vegetali esausti a danno di ignari automobilisti e autotrasportatori”.