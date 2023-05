Elezioni, ecco gli otto comuni pontini al voto il 14 e 15 maggio

LATINA – Sono 8 i comuni pontini che domenica e lunedì dovranno scegliere il proprio sindaco.

Cinque di questi hanno meno di 15 mila abitanti e dunque il sindaco si deciderà al primo turno. Sono Campodimele che in questa tornata conta ben 8 candidati, a fronte di un paese di poco più che 600 abitanti. Dalla parte opposta Lenola, con un solo candidato sindaco che a questo punto dovrà vedersela solo con il quorum che deve raggiungere il 40%. A Roccagorga sono 4 i candidati, di questi tre sono donne. Tre candidati a Bassiano, 2 a Sonnino. I comuni più grandi, in cui in caso di mancato superamento del 50% delle preferenze si tornerà al ballottaggio sono Terracina, commissariata due anni fa e dove i candidati sono 5, tutti uomini e Aprilia, anche qui i candidati in corsa sono cinque.

Due soli candidati a Latina e dunque in questo caso non si procederà al ballottaggio perché l’elezione del primo cittadino avverrà al primo turno. Si tornerebbe al voto solo se il quorum non superasse il 40%.