Evade dai domiciliari il giovane che aveva già fatto scattare l’allarme del braccialetto elettronico: arrestato

FORMIA – E’ evaso dagli arresti domiciliari cui era sottoposto per aver violato il divieto di avvicinamento alla sua ex fidanzata disposto dal giudice dopo che nei giorni precedenti aveva aggredito brutalmente la donna entrando in casa di lei a Formia mentre dormiva.

Ieri, i carabinieri lo hanno dovuto cercare a lungo lanciando un avviso di ricerca a diverse pattuglie, e trovandolo soltanto dopo ore sulla Via Appia a Scauri. Il controllo era scattato la mattina presto, proprio per verificare il rispetto delle prescrizioni degli arresti domiciliari, ma del giovane in casa nessuna traccia. Le ricerche dei carabinieri della compagnia di Formia e della stazione di Minturno si sono concluse solo nel tardo pomeriggio quando, poco prima delle 18, 30, dopo aver perlustrato vari luoghi dove poteva essersi diretto, è stato avvistato. Il riconoscimento è avvenuto grazie alla descrizione dettagliata fatta dai familiari degli indumenti che aveva indosso. L’uomo è ora in stato di arresto, a disposizione dell’autorità giudiziaria di Cassino.

La prima volta che aveva violato la disposizione del giudice, recandosi sotto casa della ex fidanzata, il 29enne era stato raggiunto dai carabinieri perché il braccialetto elettronico che gli era stato installato aveva emesso l’allarme. La donna in quel momento stava uscendo di casa.