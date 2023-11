Straniero dà in escandescenza alla stazione, poi assesta una testata a un poliziotto. Ferrovieri costretti a rallentare i treni

FONDI – Un uomo in stato di forte agitazione, dava in escandescenza, urlando, inveendo contro i passeggeri, danneggiando alcuni contenitori di rifiuti e i bagni chimici, costringendo il personale delle ferrovie della stazione di Fondi a rallentare i treni in transito per evitarre rischi. L’uomo, un cittadino nigeriano era completamente fuori di sé quando è arrivata la volante dlela polizia che ha dovuto chiamare i rinforzi. L’uomo ski rifiutava di fornire i documenti e vistosi alle strette ha colpito con una testata al volto un agente che è stato portato in ospedale per essere medicato. Per l’aggressore residente nella provincia di Salerno è scattato l’arresto. Identificato, si è scoperto che negli ultimi due anni, si era reso responsabile di altri danneggiamenti e aggressioni. Trasferito in carcere anche una volta uscito, su provvedimento del Questore di Latina non potrà tornare a Fondi per tre anni, La Questura di Latina ha anche inviato una dettagliata comunicazione alla Questura di Salerno (competente per residenza), che ha in valutazione la sua domanda di permesso di soggiorno.