Latina in Piazza del Popolo per Giulia Cecchettin

LATINA – Domenica alle 16.00 in Piazza del Popolo Arcigay Latina – Seicomesei e Centro Donna Lilith organizzano una manifestazione senza bandiere in memoria di Giulia Cecchettin la studentessa laureanda in ingenegneria barbaramente uccisa dall’ex ragazzo in provincia di Pordenone.

*Questo non è un flash mob- spiegano – questa non è una commemorazione con bandiera. Questo non è un atto simbolico, ma sono corpi che parlano, urlano, rivendicano il diritto a una storia differente. Un finale differente! Non abbiamo voluto attendere il 25 novembre, momento in cui non faremo mancare la nostra presenza attiva, ma abbiamo scelto di esserci oggi, perché oggi è urgente! Nella piazza di una città che è nostra e che va abitata anche con questo dolore che brucia. Ci saremo per Giulia e per le altre centoquattro donne che nel 2023 sono state uccise da un sistema che va scardinato, vanificato. Saremo noi il “monumento” vivo per tutte le vittime di femminicidio, il monito per chi oggi piange senza fare nulla per mettere in discussione la logica della violenza. Vogliamo un’altra rappresentazione del nostro mondo. Vogliamo altre parole per raccontarci. Oggi vogliamo esserci per esistere insieme’.