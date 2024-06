Campagna, Fiore, Amici (Pd): “Camilla Laureti a Latina per un vero protagonismo delle donne”

LATINA – Venerdì 7 giugno, alle ore 18:00, presso lo spazio Latinadamare in viale XVIII Dicembre 124 a Latina, si terrà un incontro con l’eurodeputata uscente e candidata nella circoscrizione Centro-Italia, on. Camilla Laureti. L’evento, dal titolo “Il protagonismo delle donne per un’Europa sociale, verde, giusta”, vedrà la partecipazione delle consigliere comunali PD Valeria Campagna e Daniela Fiore e la delegata al Coordinamento nazionale delle Democratiche, Sesa Amici. Interverranno, inoltre, diversi esponenti del PD comunale e provinciale.

“Siamo alla fine della campagna elettorale per le elezioni europee – dicono Campagna, Fiore e Amici – un appuntamento decisivo per il futuro del nostro Paese e per l’Unione Europea. In queste settimane, il Partito si è mobilitato con un impegno costante nei territori, a contatto con le persone, per raccontare l’Europa che vogliamo: sociale, verde, giusta. Venerdì sarà l’ultimo giorno di campagna elettorale e non poteva esserci modo migliore che concluderla ospitando a Latina la candidata Camilla Laureti”.

“Camilla Laureti è un’eurodeputata uscente e delegata nazionale all’agricoltura nella Segreteria Nazionale del PD. Una tematica importante per un territorio come quello della provincia di Latina, a forte trazione agricola e con seri problemi di sfruttamento e caporalato. Siamo contente di sostenere una donna come Camilla: competente, capace e con un approccio concreto e radicato nei valori della comunità, ben rappresentato dal suo slogan ‘Coi piedi per terra’. Siamo ancora più entusiaste perché le elezioni europee ci danno l’opportunità, grazie alla possibilità di indicare fino a tre preferenze, di scegliere due donne e un uomo. Anche per questo abbiamo scelto di sostenere, oltre alla Segretaria Elly Schlein, la candidata Camilla Laureti. Convinte della necessità di una maggiore rappresentanza femminile e femminista nelle istituzioni locali, nazionali ed europee”.

L’incontro è in programma venerdì 7 giugno, alle ore 18:00, presso lo spazio Latinadamare in viale XVIII Dicembre 124 a Latina.