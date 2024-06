Latina, bracciante ferito e abbandonato, Calandrini (FdI): “Condanna ferma e richiesta di giustizia” 

LATINA – “È con profonda indignazione che apprendo della vicenda del bracciante abbandonato gravemente ferito a Latina. Questo episodio, che riporta alla luce la drammatica realtà dello sfruttamento e dell’indifferenza verso la dignità umana, non può passare inosservato né restare impunito. Come rappresentante del popolo italiano e membro di Fratelli d’Italia, esprimo la mia più totale solidarietà alla vittima di questa disumana crudeltà. È inaccettabile che nel nostro Paese possano verificarsi episodi di tale brutalità, che offendono non solo la vittima ma l’intera comunità nazionale. Spero con tutte le forze che le autorità competenti riescano a identificare e perseguire penalmente i responsabili di questo atto vile. Non possiamo permettere che chi sfrutta e maltratta lavoratori indifesi continui a operare nell’impunità. La tutela dei diritti dei lavoratori, la lotta contro ogni forma di sfruttamento e la promozione della legalità devono essere priorità assolute per il nostro Paese. Spero che tutte le forze politiche si uniscano in questa battaglia per la difesa della dignità umana e che non ci sia spazio per speculazioni politiche su temi così delicati”. Così in una nota il Senatore Nicola Calandrini, presidente della V Commissione Bilancio.