Madonna a Terracina visita il Foro Emiliano: folla di fan

TERRACINA – La cantante Madonna in visita in Italia per festeggiare i suoi 66 anni è stata avvistata di notte a Terracina. Nonostante il foulard e gli occhiali indossati non è passata inosservata e i fan si sono scatenati. In queste ore le foto della popstar mano nella mono con il fidanzato, il giovane calciatore jamaicano Akeem Morris, stanno facendo il giro dei social superando come è ovvio i confini provinciali. Un’ottima pubblicità per la città guidata dal sindaco Francesco Giannetti e per i suoi monumenti. Madonna ha visitato l’Antico Complesso Monumentale del Foro Emiliano accompagnata da una guida locale, e dall’amico Domenico Dolce, prima di eclissarsi a bordo del suo Yacht ancorato davanti alla costa di Terracina.

“Madonna davanti alle due are onorarie di Lucio e Gaio, i figli adottivi di Augusto e patroni di Terracina. Un momento di commozione – ha commentato il Sovrintendente Francesco Di Mario – Seduta e concentrata quasi a cercare un contatto fisico e diretto con le antiche iscrizioni e il loro racconto. Dopo tanto lavoro finalmente … soddisfazioni”. (sua la foto da Fb)