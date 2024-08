Terracina, i genitori di Romeo Golia ricordano il figlio falciato sul lungomare Matteotti con una giornata di educazione stradale

TERRACINA – Terracina si prepara a celebrare un triste anniversario. Lunedì 5 agosto ricorrono infatti i due anni dalla morte del piccolo Romeo Golia, il bambino investito e ucciso mentre attraversava il lungomare Matteotti in compagnia della zia. Per l’occasione, la famiglia, insieme all’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus e con la Direzione Centrale della Polizia Stradale di Roma, ha organizzato una sessione di educazione alla sicurezza stradale che si terrà in Piazza Mazzini con la presenza del Pullman Azzurro della Polizia.

L’iniziativa è prevista dalle 14.30 e fino alle 20. In programma alle 16.00 una semplice cerimonia accanto alla “panchina di Romeo” inaugurata lo scorso anno sempre sul Lungomare Matteotti.