Il Parco e la Commedia, finale di stagione con il monologo di Lorenzo Marone e Io e Kate

SABAUDIA – Si avvia alla sua conclusione con gli ultimi due spettacoli in programma nella cavea del centro visitatori del Parco Nazionale del Circeo a Sabaudia ( sabato 3 e domenica 4 alle 21), la XIII rassegna il Parco e la Commedia.

Sabato 3 agosto, Lorenzo Marone, pluripremiato e prolifico scrittore presenta Generazione X, monologo semiserio di un cinquantenne impreparato: un divertente confronto tra generazioni ed epoche, per “provare a capire tutti insieme se il mondo sta migliorando o peggiorando”. «Capisci che stai invecchiando quando il tuo calciatore preferito ha meno anni di te – scrive l’autore – . È una celeberrima frase di David Trueba, e ci spiega quanto sia complicato trovarsi un idolo a una certa età. Il processo di consapevolezza è molto lento, all’inizio non ti accorgi, non capisci che il tempo ti sta sfuggendo di mano, e che il tuo mondo, i tuoi riferimenti culturali, i tuoi idoli, sono già nel dimenticatoio, se non morti. Non lo capisci, e semmai continui a ripetere una vecchia battuta di Troisi, o di De Crescenzo, e però spesso l’interlocutore non ride, e non perché sia cambiata intanto la comicità (anche se), proprio perché può succedere che chi hai di fronte non sappia chi sia Troisi. Inizia piano, un giorno per volta, mentre sei impegnato in altro, con la vita che va a cento all’ora».

I saluti finali invece, domenica 4 (sempre alle 21) sono affidati al dialogo tra Enzo Casertano e Alessandra Merico in Io e Kate, per la regia dello stesso Casertano e testi di Merico per parlare di convivenza, tra sentimenti e universo tecnologico. Alberto è un architetto solitario e riservato intenzionato a vivere solo e a non dover rendere conto a nessuno finché non acquista per sbaglio un robot di nome Kate, cameriera elettronica che svolge le mansioni domestiche. All’inizio tutto sembra procedere bene, Kate soddisfa puntualmente i numerosi compiti, ma la situazione si complica, soprattutto quando il robot inizia ad apprendere il meccanismo delle relazioni umane attraverso la tv e gli sceneggiati televisivi.

Soddisfatto del successo della rassegna, che ha visto punte di 600 spettatori (e una media di 400 a serata), l’organizzatore: «Siamo giunti alle battute conclusive – commenta il presidente della Pro Loco Sabaudia Gennaro Di Leva – e anche quest’anno Il Parco e la Commedia ci ha regalato emozioni uniche. Un immenso pubblico, gli artisti, tutti i nostri partner che sposano il nostro progetto e i tanti volontari e tutte le professionalità che ruotano intorno alla rassegna sono compartecipi di questa edizione che ha fatto “13” in più di un senso. Una programmazione sempre improntata su una qualità distintiva, rappresentata anche dalle voci amatoriali e non solo da quelle del teatro professionale, da quelle realtà che esportano il nome di questo territorio ben oltre i suoi confini e poi quelle contaminazioni e quei continui cambi di ritmo che assecondano la magia del “nostro teatro”, dove le cose più vere e profonde accadono. Veder crescere di edizione in edizione questa rassegna è il regalo più grande, accompagnarla in questa evoluzione è un onore. Arrivederci al prossimo anno. Viva Il Parco e la Commedia!».