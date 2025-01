Latina attende l’Avellino, Boscaglia: “Match difficile ma non solo per noi”

LATINA – Ricordare le vittime della Shoah anche sui campi di calcio. L’iniziativa per la 24ª giornata di campionato, vista la ricorrenza domani della Gionata della Memoria, prevede che tutti i tecnici della Serie C, e i rispettivi vice, prima del fischio d’inizio delle gare riceveranno una copia del libro di Primo Levi “Se questo è un uomo”, mentre sui led di bordocampo apparirà una celebre frase dello scrittore: “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”. Un’iniziativa di Serie C e AIAC, verso la cultura e la conoscenza “poiché soltanto tramite l’esercizio quotidiano della memoria può essere evitato il ripetersi degli orrori del passato, trasmettendo alle nuove generazioni i valori da tutelare in futuro”, dicono i promotori.

Succederà anche al Francioni dove oggi alle 15 si gioca il match tra Latina e Avellino. “Sarà una gara tosta, ma non solo per noi”, assicura il tecnico nerazzurro Mister Roberto Boscaglia che dovrà fare a meno degli indisponibili Fabio Cortinovis, Luan Capanni, Antonello Vona, Luca Crecco, Lorenzo Di Livio.

I PRECEDENTI – Sono cinque le vittorie della Tina alla Francioni contro l’Avellino: tra serie b e serie d la sfida tra nerazzurri e biancoverdi è diventata una straplastica. L’ultimo successo in lega pro è datato stagione 22 23 quando un gol di Fabrizi valse tre punti ai nerazzurri.