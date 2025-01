Benacquista Latina torna alla vittoria: 84-67 alla Juvecaserta

CISTERNA – Una vittoria importante, preziosa e fortemente voluta dalla Benacquista Assicurazioni Latina Basket che si è imposta 84-67 sulla Paperdi Juvecaserta in occasione della ventitreesima giornata del campionato.

Una gara in equilibrio fino al 28′, poi i nerazzurri sono stati bravi nel mettere a segno un break di 25-0 (tra la fine del terzo periodo e la prima parte del quarto) che ha scavato il solco necessario per poter gestire il vantaggio con maggiore tranquillità nei minuti finali e conquistare i due punti. Onore a Caserta che, priva di Laganà e Azzaro è riuscita a rimanere in scia di Latina per buona parte del match.

Un successo di squadra scaturito da una buona attività difensiva e arricchito da buone azioni in attacco, in particolare ottima prestazione di Agustin Caffaro che ha messo a referto 22 punti personali, (8/10 da 2 e 6/7 ai liberi), e catturato 12 rimbalzi con 31 di valutazione. In doppia cifra anche Capitan Baldasso con 16 punti totali (5 triple, 1 libero ) e 4 assist e Elhadji Thioune con 12 (6/8 da 2 punti). Buona la circolazione di palla e l’intesa di squadra, fattori che hanno permesso a ognuno di dare il proprio contributo per il raggiungimento dell’obiettivo.

Il prossimo appuntamento è per mercoledì 29 gennaio alle ore 20:00 al PalaCosta di Ravenna, dove i nerazzurri sfideranno a domicilio la Orasì Ravenna, in occasione della ventiquattresima giornata della regular season.