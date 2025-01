Pallamano femminile, Adattiva Pontinia batte Magnago 31-22

PONTINIA – L’Adattiva Pontinia supera (31-22) lo scoglio Cassano Magnago al termine di una partita praticamente perfetta e si guadagna la provvisoria vetta della classifica del campionato di pallamano di serie A1 femminile. La dodicesima vittoria stagionale, per la squadra del presidente Mauro Bianchi, è arrivata con il Cassano che divideva proprio con il Pontinia la seconda posizione della classifica del massimo campionato nazionale. Questo successo porta il totale dei gol realizzati dell’Adattiva Pontinia a quota 456 e la conferma come il miglior attacco: all’andata era stato proprio il Cassano a imporre la prima sconfitta stagionale a Podda e compagne. La cubana Suleiky Gomez, con otto gol messi a segno, è stata la miglior realizzatrice per il Pontinia che ha giocato in crescendo: dopo un avvio piuttosto equilibrato, la squadra è venuta fuori alla distanza raggiungendo anche un vantaggio di dieci gol contro una delle squadre di vertice della graduatoria.

«Abbiamo vinto una bella partita, con un primo tempo in cui non sono funzionate certe dinamiche difensive che poi siamo riusciti ad aggiustare nel secondo in cui abbiamo giocato con maggiore velocità – ha chiarito coach Nikola Manojlovic – le ragazze erano consapevoli di quello che dovevano fare, abbiamo preparato bene la partita e abbiamo sfruttato bene questo soprattutto nel secondo tempo».