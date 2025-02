Prescrizioni mediche false a carico del SSN: denunciate due persone

I carabinieri del NAS hanno denunciato due persone ritenute responsabili dei reati di ricettazione, falso e tentata truffa. Le indagini sono scaturite da una serie di verifiche sulla corretta distribuzione dei medicinali nelle farmacie della provincia di Latina, che hanno messo in luce un abuso nella prescrizione di un farmaco a base di pregabalin, principio, attivo utilizzato come ansiolitico e anticonvulsionante. Sebbene il farmaco sia generalmente sicuro, se assunto insieme all’alcol può provocare effetti eccitanti e dannosi per la salute. Tramite ricognizioni fotografiche, osservazioni e pedinamenti, nonché alle segnalazioni dei farmacisti, i militari sono riusciti ad identificare i due indagati che utilizzando ricettari e timbri medici rubati, emettevano prescrizioni false che venivano presentate nelle farmacie pontine per ottenere il farmaco a carico del Sistema Sanitario Nazionale.