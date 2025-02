Furto alla pizzeria L’Euro, ladro solitario sfonda la vetrata e ruba l’incasso

È tornato a colpire il ladro solitario che ha già preso di mira bar, ristoranti, enoteche e fast food di Latina per rubare i contanti nelle casse. Ieri notte il colpo è stato messo a segno nella pizzeria L’Euro in via Don Luigi Sturzo. Il ladro ha usato come ariete un pezzo della soglia del marciapiede, ha sfondato la vetrata della pizzeria ed è entrato dentro portando via il fondo cassa, ma il danno alla struttura è di gran lunga superiore al bottino. Le indagini sono affidate ai carabinieri che stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Sono ormai una decina i colpi messi a segno in centro città e zone limitrofe attribuiti allo stesso soggetto.