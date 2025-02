Rissa tra giovanissimi ai pub di Latina, la ricostruzione e i risvolti dell’operazione

Non potranno frequentare nessun locale di pubblico intrattenimento dell’intera provincia di Latina, per la durata di tre anni, i tre ragazzi tra i 18 e 19 anni arrestati questa mattina dalla Squadra Mobile al termine delle indagini sulla violenta rissa avvenuta lo scorso 23 novembre nella zona dei pub del capoluogo e nella quale erano rimasti feriti tre giovani. Il cosiddetto Daspo Willy è stato emesso dal Questore per gli arrestati, ma i provvedimenti sono arrivati per tutti e 16 i partecipanti ai fatti violenti, sia maggiorenni che minorenni, e che colpiti dal provvedimento Dacur non potranno accedere ai locali di pubblico esercizio che insistono nella zona della movida latinense, con l’aggiunta per alcuni di loro di obbligo di firma in Questura due giorni a settimana. Lo ha spiegato la Dirigente della Divisione Anticrimine Lisa Iovanna, al microfono di Roberta Sottoriva

La ricostruzione di quanto accaduto la notte del 23 novembre scorso e le indagini degli investigatori proseguite con le perquisizioni degli indumenti degli arrestati dalla voce del Dirigente della Squadra Mobile Guglielmo Battisti durante la conferenza stampa di questa mattina:

Soddisfazione è stata espressa dallo stesso Battisti per il risultato dell’operazione svolta dagli investigatori della Mobile coordinati dalla Procura della Repubblica, ma si sottolinea la gravità dei fatti soprattutto perché riguarda ragazzi giovanissimi:

Il padre del 16enne intervenuto la sera della rissa per cercare di placare gli animi e rimasto gravemente ferito ha ringraziato la Polizia e i medici dell’ospedale Santa Maria Goretti che hanno salvato la vita al figlio rimasto in coma per diversi giorni. “È un dramma per tutti, per noi è passato ma ora inizia per le famiglie di chi è stato arrestato” ha detto lanciando un messaggio di speranza: