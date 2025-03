Carabinieri feriti ad Aprilia, arrestato un cittadino croato. La ricostruzione dei fatti

APRILIA – Un uomo di origini croate è stato arrestato nel corso delle indagini seguite al grave fatto di cronaca avvenuto nella notte ad Aprilia dove due giovani carabinieri liberi dal servizio, che si trovavano a bordo di un’auto privata parcheggiata in Via Lazio, sono stati bersaglio di un’aggressione armata da parte di un gruppo piombato sul posto con due diverse vetture dalle quali sono stati esplosi almeno cinque colpi di arma da fuoco. Un proiettile, carambolando ha ferito di striscio entrambi i militari.

I due giovani carabinieri, un ragazzo e una ragazza che non sono del posto, hanno letteralmente visto la morte in faccia. La scena è stata terribile: era poco prima di mezzanotte quando si sono visti affiancare dalle due auto. Da una di queste è sceso un uomo con il volto travisato da un passamontagna, che ha fatto fuoco sulla fiancata sparando in sequenza cinque colpi uno dei quali ha trapassato la carrozzeria ferendo di striscio i due militari, poi è risalto in macchina ed è ripartito a tutta velocità seguito dall’auto dei complici. Le vittime hanno dato immediatamente l’allarme e sono scattate le indagini.

Secondo quanto emerso in questa prima fase dal lavoro degli investigatori del reparto territoriale di Aprilia guidati dal tenente colonnello Paolo Guida che stanno lavorando in stretta collaborazione con il Nucleo Investigativo di Latina diretto dal tenente colonnello Antonio De Lise, il fatto potrebbe essere riconducibile a uno scambio di persona. In questo senso sono orientate le indagini visto che i due militari, proprio per la loro giovane età, non sembra abbiano partecipato a attività investigative di particolare rilievo. Forse l’auto su cui si trovavano, o il luogo, hanno indotto in errore chi ha sparato. Un agguato che sarebbe maturato nell’ambito del traffico di droga. Ma si tratta al momento di ipotesi.

Nell’immediatezza sono state eseguite circa dieci perquisizioni domiciliari a casa di persone già attenzionate dalle forze dell’ordine, e nel corso di una di queste, a casa del cittadino croato che ha precedenti per stupefacenti, sono state trovate due pistole semiautomatiche, mentre nell’auto dell’uomo c’era un revolver. Su quest’ultima arma, si stanno effettuando degli accertamenti per verificare la compatibilità della pistola con l’evento. Non sono stati infatti rinvenuti bossoli sul luogo dell’agguato, di qui la possibile compatibilità con il revolver.

Sequestrati anche proiettili, cellulari, un caricatore e una maschera di carnevale che potrebbe essere stata indossata dagli aggressori.

Sono in corso ulteriori perquisizioni, sotto il coordinamento della Procura Distrettuale e Ordinaria, da parte dei due reparti del comando provinciale di Latina e dei carabinieri della Compagnia di Anzio.

I due carabinieri dopo essere stati medicati all’ospedale Santa Maria Goretti, sono stati dimessi.