L’architetto Femia illustra il progetto per il centro storico di Latina

LATINA – L’architetto di fama internazionale Alfonso Femia, figura di spicco nella progettazione urbanistica internazionale, è stato ricevuto questa mattina dalla sindaca Matilde Celentano per un per un confronto diretto sulla proposta progettuale generale del nucleo storico della città di Latina di cui il professionista si sta occupando insieme con insieme con l’architetto Francesco Romagnoli e l’ingegnere Emilio Ranieri. Insieme hanno poi preso parte alla commissione urbanistica, presieduta dal consigliere Roberto Belvisi, che si è svolta in aula consiliare alla presenza dell’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio, dei dirigenti Patrizia Marchetto e Paolo Cestra e dei tecnici comunali. Nella partecipatissima seduta, Femia ha illustrato ai commissari e al pubblico presente in sala la proposta progettuale generale del nucleo storico della città di Latina, specificando che si tratta di un progetto aperto ai contributi di tutta la cittadinanza.

“Siamo orgogliosi di poter collaborare con l’architetto Femia, una personalità di riconosciuto prestigio internazionale, per la realizzazione di un piano così ambizioso e fondamentale per la nostra comunità”. Queste le parole della prima cittadina a margine dell’incontro che si è tenuto questa mattina. “Il lavoro svolto fino ad ora – continua Celentano – ci permette di guardare con ottimismo al futuro del nostro centro storico, che potrà finalmente acquisire una visione chiara e integrata di sviluppo. Lo sguardo esterno e da professionista con cui Femia, insieme all’architetto Romagnoli e all’ingegnere Ranieri, ha guardato la nostra città mi ha colpito profondamente, perché è stato in grado di rilevare punti di forza di Latina, baricentro non solo geografico ma anche di percorrenza e relazioni. Una visione strategica, su cui intendiamo puntare, in vista dell’appuntamento del centenario della nostra città”.

“La presenza dell’architetto Femia nella commissione urbanistica – afferma l’assessore Muzio – è stata preziosa perché ha permesso ai commissari e ai numerosissimi cittadini presenti in aula consiliare di partecipare attivamente al disegno del nuovo centro storico della nostra città, un progetto ambizioso di cui Latina necessitava da tempo. La pianificazione urbanistica non si limiterà ad una semplice riorganizzazione degli spazi, ma punterà a creare una visione organica e integrata che coinvolga vari ambiti della vita sociale e economica della città. Tra gli aspetti chiave sottolineati la gestione del traffico e della sosta, la valorizzazione delle aree di interesse strategico come lo stadio Francioni, Palazzo Key, e il Parco Falcone e Borsellino e una linea comune, un elemento fondamentale per il nostro territorio che è l’acqua. Il masterplan presentato oggi dall’architetto Femia è frutto di un lavoro corale, partito da un’analisi profonda delle necessità della città e che mira a coordinare in modo organico tutti gli aspetti della pianificazione urbanistica, dalla viabilità al commercio, dalle aree verdi alla gestione del patrimonio storico e alla sostenibilità ambientale. La pianificazione urbanistica, infatti, non è mai un semplice esercizio tecnico, ma un atto di visione collettiva”.