Occupazione femminile, in provincia di Latina è in crescita ma ancora inferiore alla media nazionale

Il 2024 è stato un anno positivo per l’occupazione femminile, soprattutto per la fascia d’età over 55. È quanto emerge dal dossier della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro “Tendenze dell’occupazione femminile nel 2024” su dati Istat, che include anche un’interessante analisi a livello provinciale delle dinamiche che hanno investito l’occupazione femminile.

In provincia di Latina il tasso di occupazione delle donne è classificato secondo il gruppo definito “in rincorsa”: dal 2019 al 2023 l’occupazione è aumentata del 4,2%, ma resta ancora inferiore alla media nazionale. La crescita in termini occupazionali delle donne si è accompagnata anche a un miglioramento della condizione professionale e contrattuale.

A livello nazionale: Le importanti dinamiche che hanno investito l’occupazione femminile risultano differenziate a livello territoriale, inserendosi in un quadro di contesto già connotato da forti divari di base. Proprio l’eccezionalità della crescita avuta in alcune regioni del Mezzogiorno rende interessante un’analisi a livello provinciale, che consenta di valutare quanto i singoli territori stiano intercettando la positiva fase. Con riferimento alla crescita occupazionale, le province che registrano le migliori performance sono Lecce, Frosinone, Chieti e Benevento, con un incremento nel quadriennio considerato, superiore al 15%. Non mancano province che registrano invece una riduzione dell’occupazione, in alcuni casi anche significativa, come Sassari, Siracusa, Fermo, Terni e Caltanissetta. Considerando invece il tasso di occupazione, nel 2023, la provincia con il livello più alto risultava Bologna (69,4), seguita da Bolzano, Aosta, Trieste, Belluno, Monza e Firenze.

L’occupazione femminile cresce più di quella maschile. Nel 2024, l’occupazione femminile ha corso più di quella maschile. Se nel dopo covid, le donne avevano fatto più fatica a recuperare i livelli occupazionali, nel 2024 (il dato si riferisce alla media dei primi nove mesi) il tasso di crescita delle lavoratrici (+2,3%) è stato di gran lunga superiore a quello degli uomini (+1,4%) (tab. 1). Complessivamente l’occupazione femminile ha avuto un incremento netto di 227 mila lavoratrici su 413 mila nuovi occupati; ciò significa che le donne hanno determinato il 55% del saldo occupazionale dell’anno.

Anche con riferimento al quinquennio 2019-2024, l’occupazione femminile registra una crescita più sostenuta con un tasso di crescita del 3,9%, superiore al 3,2% degli uomini.

L’occupazione femminile sta registrando segnali di crescita, ma il divario con la partecipazione maschile al lavoro rimane significativo, in particolare nel Mezzogiorno”, ha così affermato il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca.