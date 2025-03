Aprilia, oltre 100kg di cocaina nel bagagliaio: la Mobile arresta un cittadino albanese

APRILIA – Nascondeva nel bagagliaio della sua auto oltre 100 kg di cocaina, a finire in manette un cittadino albanese arrestato dalla Polizia di Stato. Proprio dopo i recenti fatti di cronaca che hanno interessato Aprilia è stata intensificata l’attività investigativa delle forze dell’ordine nel comune in provincia di Latina. L’andatura sospetta di un’auto ha portato al controllo della polizia sul mezzo dove a bordo è stato identificato un uomo di 42 anni albanese che però ha subito mostrato un atteggiamento nervoso. A questo punto i militari hanno controllato la sua auto dalla quale sono venuti fuori tre borsoni al cui interno erano presenti numerosi panetti incellofanati che, come confermato della Polizia Scientifica, contenevano 105 kg di cocaina. Si tratta di uno dei più importanti sequestri di droga compiuti negli ultimi anni in provincia. L’ingente quantitativo di stupefacente avrebbe alimentato il mercato della droga di Aprilia e delle zone limitrofe. La droga è stata sequestrata è l’uomo arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio ed è stato portato in carcere.