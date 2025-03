Incidente sulla SR 182 Valle del Liri, perde la vita un motociclista

Un incidente mortale si è verificato oggi pomeriggio nel territorio di Itri, sulla strada regionale 82 Valle del Liri, in località Lazzano. Un uomo alla guida di una moto ha perso la vita in uno scontro con un’auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del motociclista. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le autorità ora indagano per chiarire le cause dello scontro e stabilire eventuali responsabilità.