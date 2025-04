Funerali Papa Francesco, alle 10 anche le radio osservano un minuto di silenzio

LATINA – Sabato 26 aprile, alle ore 10.00, le radio italiane si fermeranno in un silenzio profondo e condiviso. In contemporanea con l’inizio delle esequie solenni di Papa Francesco, tutte le emittenti radiofoniche italiane — pubbliche e private — e anche Radio Immagine, Radio Luna e Radio Latina, osserveranno un minuto di silenzio per rendere omaggio alla memoria del Pontefice scomparso lunedì mattina, all’età di 88 anni.

“Alle ore 10:00 del 26 aprile, in occasione della celebrazione dei funerali”, si legge nella nota congiunta delle emittenti, “tutte le radio hanno deciso di osservare un minuto di silenzio come atto solenne e di commemorazione per il defunto Papa”.

Le radio pubbliche e private sospenderanno la programmazione in corso per lasciare spazio a un “vuoto sonoro” che sarà tutt’altro che assenza. Sarà una pausa piena di significato, capace di unire milioni di ascoltatori in un gesto semplice ma potente, che attraversa territori, culture, sensibilità.