Lievito al via con un omaggio a Papa Francesco: la lettura partecipata dell’enciclica Laudato Si

LATINA – Lievito apre la sua decima edizione il 25 aprile. Una data simbolica per il festival, come altrettanto lo sono i luoghi scelti: il centro storico della città di Latina e il suo Palazzo M. Il fulcro della prima giornata sarà proprio l’edificio monumentale di Corso della Repubblica: qui si terranno infatti tutti gli eventi inaugurali del festival. Parte così anche il ricco weekend di Lievito, organizzato per il secondo anno consecutivo dall’omonima associazione culturale.

Il programma della prima giornata subirà però alcune variazioni.

In segno di rispetto del lutto nazionale indetto dal Governo per la morte di papa Francesco, è stato annullato il concerto itinerante della Drum Dance & Sing, band diretta da Iordanka Ivanova, che avrebbe dovuto sfilare per le vie del centro fino a Piazza del Popolo. Sostituisce l’evento una commemorazione del pontefice appena scomparso, che si terrà nel cortile di Palazzo M. A partire dalle 17:30 ci sarà la lettura partecipata dell’enciclica “Laudato Si’” sulla Cura della Casa Comune.

Si sposta all’interno l’appuntamento con Lievito Acustica, la storica sezione musicale del festival, che inizialmente era prevista nel cortile. Il concerto di Mrs P si terrà dunque nella Sala del Caminetto, sempre alle 19:00. La band composta da Patrizia di Clemente (voce), Silvio Scena (piano), Gianluca Bove (chitarra), Antonio Scandurra (percussioni), Francesco Cecchet (basso) e Giorgio Coronati (batteria), suonerà i grandi classici della musica italiana e internazionale in un mix coinvolgente di soul, blues e funk.

Invariato invece l’appuntamento con l’arte contemporanea. Le mostre sono curate da Fabio D’Achille con Mad, contenitore artistico-culturale che proprio nel 2025 compie 20 anni. Il vernissage è alle 18:30. Saranno due le mostre che accompagneranno il festival per tutta la sua durata. Si tratta di due colorate personali: “Riccardo in Movimento”, l’antologica in memoria dell’artista e pubblicitario pontino Riccardo Riccardo nella sala grande di Palazzo M, e la personale “cArte nautiche” di Alessandra Chicarella nella sala caminetto. Due artisti che non si sono mai incontrati e che invece sembrano dialogare tra forme “nautiche”, pennellate, campiture pastose e cromatismi primari. Mentre per Chicarella, nome noto per per via dei suoi diversi progetti artistici diffusi, è un ritorno a Lievito con i suoi acrilici su carta e tela, e le piccole installazioni in cemento colorato su piccoli blocchi recuperati al Consorzio Industriale del Lazio dove ha sede il MadXI Museo Contemporaneo; quello a Riccardo è un omaggio postumo che avviene anche grazie alla collaborazione delle figlie Ramona e Eugenia, e della moglie Anna. L’artista più volte avrebbe voluto presentare le sue opere, ma le sue condizioni di salute non l’hanno mai permesso. La mostra si avvarrà anche del testo critico dello storico dell’Arte Vincenzo Scozzarella.

Alle 20:00 sarà infine la volta del gusto. Nel foyer di Palazzo M si terrà una degustazione a cura di Pizzeria Mc Giggi e Strada del Vino.

Si ricorda che tutti gli eventi di Lievito sono gratuiti, ad eccezione del concerto “Note a margine” di mercoledì 30 aprile tenuto dal maestro e premio Oscar, Nicola Piovani. L’appuntamento è per le 21:00 al teatro D’Annunzio. La prevendita dei biglietti è aperta al link: https://ticketitalia.com/nicola-piovani-note-a margine.