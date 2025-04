All’imprenditore di Latina Francesco Paolo Russo il premio America Innovazione

LATINA – Francesco Paolo Russo, l’imprenditore di Latina fondatore e CEO di To Be Srl, ha ricevuto il premio “America Innovazione” conferito dalla Fondazione Italia USA, quale riconoscimento al merito per il percorso imprenditoriale e visionario che ha portato la sua realtà a imporsi tra le eccellenze innovative del Paese.

To Be Srl, PMI innovativa nata con una forte vocazione tecnologica è oggi una tech company della luce. Nata come azienda dell’illuminazione ha infatti sin da subito intuito come il mondo dell’illuminazione fosse destinato a convergere con quello dell’Information & Communication Technology. Grazie a tecnologie all’avanguardia come LiFi e Visible Light Communication, i sistemi sviluppati da To Be, consentono a un punto non solo di illuminare in maniera efficiente, ma allo stesso tempo di rilevare presenze, monitorare ambienti, trasmettere dati e abilitare servizi di localizzazione indoor, posizionando l’impresa come player unico nel panorama nazionale e internazionale.

«Questo premio – commenta Francesco Paolo Russo, fondatore e CEO di To Be Srl – è una conferma che l’innovazione parte dalle intuizioni coraggiose. Siamo orgogliosi di contribuire a un futuro in cui la luce non si limita a illuminare, ma diventa una piattaforma per abilitare servizi, migliorare la vita delle persone e rendere gli edifici veri hub di intelligenza».