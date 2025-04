Festa della Liberazione, da Aprilia a Minturno, tutte le celebrazioni

LATINA – Quest’anno ricorre l’Ottantesimo della Festa della Liberazione. Oltre alla cerimonia promossa dalla Prefettura di Latina a Borgo Faiti, il 25 aprile sarà celebrato a Cisterna con il corteo che muoverà da piazza XIX Marzo alle 10,30, cerimonia conclusiva del ciclo di iniziative per l’80° Anniversario della Liberazione d’Italia. Una volta giunto in Piazza Amedeo di Savoia, si terranno l’Alzabandiera, la deposizione do una Corona d’Alloro e le allocuzioni.

Ad Aprilia il corteo partirà da Piazza Roma (alle 9), a Sermoneta il raduno sarà a Fuori Porta alle 9,45 con partenza alle 10 e corteo diretto al Monumento ai Caduti dove si terrà la deposizione di una corona d’alloro: “Celebriamo insieme un momento fondamentale della nostra storia: gli 80 anni dalla Liberazione dal nazifascismo – si legge nella nota del Comune che invita la cittadinanza a partecipare – Sarà una cerimonia molto semplice, nel rispetto del lutto nazionale, per rendere omaggio a chi ha lottato per la libertà e per riaffermare i valori della democrazia e della pace”.

A Terracina sono previsti tre raduni: alle 10:00 a Borgo Hermada in piazza IV Novembre, con l’omaggio al Monumento ai Caduti del Cambellotti. Alle 11 il secondo raduno in largo Iannacci, con l’omaggio al Monumento ai Caduti del Mare. Alle 11.20 verrà reso omaggio al Monumento ai Caduti di piazza Garibaldi.

A Fondi in collaborazione tra Anpi e Comune si terrà la Pedalata sulle strade della Liberazione con partenza da piazza Matteotti (dalle 9).

Ci saranno commemorazioni anche in Piazza Circe a Sabaudia alle 16,30; e poi a Pontinia, Ponza, Cori, Formia, Minturno, Sezze e Gaeta.

“Ricordare il 25 aprile 1945 – commenta il sindaco di Gaeta Cristian Leccese – vuol dire anzitutto dare la possibilità a chi non c’era di conoscere la Resistenza nella nuda e scarna verità in essa racchiusa: quel giorno l’Italia ha riconquistato la libertà; e lo ha fatto grazie all’impegno attivo di una esigua minoranza. Vi fu la Resistenza delle popolazioni, ribellatesi spontaneamente di fronte a episodi di brutalità e alle violenze, scrivendo pagine di splendido eroismo civile.» A tal proposito lo stesso primo Cittadino cita un pensiero del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, pronunciato in occasione di uno dei tradizionali festeggiamenti:

«Il 25 aprile è per l ‘Italia una ricorrenza fondante: la festa della pace, della libertà ritrovata, e del ritorno nel novero delle nazioni democratiche. Quella pace e quella libertà, che – trovando radici nella resistenza di un popolo contro la barbarie nazifascista – hanno prodotto la Costituzione repubblicana, in cui tutti possono riconoscersi, e che rappresenta garanzia di democrazia e di giustizia, di saldo diniego di ogni forma o principio di autoritarismo o totalitarismo». La cerimonia a Gaeta prevede alle 10:30 l’Alzabandiera (italiana e statunitense) in Piazza XIX Maggio, davanti al palazzo della Città di Gaeta. Minuto di silenzio in segno di rispetto e di raccoglimento per Papa Francesco. Poi, in Piazza Mons. Di Liegro la Cerimonia deposizione corona sotto l’epigrafe marmorea commemorativa, con benedizione di S. E. Mons. Luigi Vari, Arcivescovo di Gaeta.

Alle 11:30 si terrà in aula consiliare l’incontro “25 Aprile 1945-25 Aprile 2025” «Le radici della nostra Costituzione» organizzato dall’ANPI.

Il programma prevedeva anche un Concerto del «Quintetto di Ottoni della Banda delle Forze Navali Statunitensi in Europa e Africa», poi annullato per la scomparsa di Papa Francesco. In segno di lutto per la morte del Pontefice ovunque non suoneranno le bande cittadine.