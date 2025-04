Festa della Liberazione, a Fondi pedalata e cerimonia istituzionale per celebrare l’80°

FONDI – Torna a Fondi “Sulle strade della Liberazione”, la tradizionale pedalata organizzata dall’A.N.P.I. in occasione del 25 aprile con il patrocinio del Comune. Il programma prevede un giro in bici per le strade cittadine intitolate ai protagonisti della Resistenza e della Liberazione con partenza da Piazza Matteotti: cuore della città intitolato ad uno dei personaggi storici più significativi dell’antifascismo.

Il gruppo, guidato dalla presidente del sodalizio organizzatore Giovanna Sposito, sosterà lungo le strade selezionate e apporrà, sulle targhe che portano i nomi degli uomini e delle donne che hanno costruito la Liberazione, una coccarda rossa, accompagnata da una lettura e da un momento di approfondimento e riflessione.

Al termine della pedalata, la cui partenza è prevista per le 9:00, si terrà una cerimonia istituzionale in Piazza Alcide De Gasperi (12:00) dove il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, alla presenza delle associazioni e delle autorità militari e civili presenti, deporrà una corona al Monumento ai Caduti.

Quest’anno, ancor più dei precedenti, la giornata sarà particolarmente sentita in quanto il prossimo 25 aprile sarà l’80esimo anniversario della Liberazione d’Italia.

L’evento è organizzato con la partecipazione di Fondi Cgil, Obiettivo Comune, Libera, Legambiente Luigi Di Biasio Aps e Un Ponte Per e con il patrocinio, oltre che del Comune di Fondi, anche della Casa della Cultura.