A Latina un presidio silenzioso per Gaza: appuntamento la sera del 1 giugno

LATINA – Anche a Latina, la sera del primo giugno si terrà un presidio silenzioso per Gaza: “per dare voce a chi non ce l’ha più”. L’appuntamento è alle 22 del 1 giugno in piazza del Popolo con un sit-in in cui ognuno accenderà una piccola luce: candele, cellulari, torce, lanterne.

“Portiamo le nostre luci nelle piazze e sulle spiagge, per le strade e per chi non può sui balconi, alle finestre. Illuminiamo la notte per chiedere al nostro governo di fermare Israele”, è l’appello degli organizzatori che tornano in piazza dopo aver partecipato in tanti alla manifestazione “50mila sudari per Gaza”.

All’ombra dell’ Intendenza di Finanza si riuniranno associazioni, movimenti, partiti, sindacati, cittadini e chiunque vorrà esserci. Una manifestazione che vuole essere inclusiva e trasversale, senza bandiere: “Per Gaza, per il popolo palestinese, per dare voce a chi voce non ha più, per portare una luce a chi sta patendo il buio del male assoluto. Non per sé. Non per il proprio nome, la propria appartenenza, la propria visibilità. Non per portare bandiere che non siano quelle della giustizia e della dignità umana. Siamo di fronte a una tragedia che lacera la coscienza del mondo. Ogni giorno che passa, vite vengono spezzate, famiglie distrutte, il futuro cancellato. Di fronte a tutto questo, ogni forma di protagonismo individuale diventa non solo fuori luogo: diventa offensiva. Inaccettabile. Tutti insieme quindi per una potente azione collettiva, solidale, sobria, generosa”.

Hanno aderito: Anpi Provincia di Latina, Anpi Latina Sezione Severino Spaccatrosi, CGIL Frosinone – Latina, Articolo 21, Rete Studenti Medi, Arcigay Latina Seicomesei Aps, Progetto Enea, Centro Donna Lilith Aps, Libera Contro le Mafie, Underground Culture, Percorsi di Umanità per una Latina Solidale Giovani Democratici, Movimento 5 Stelle, Latina Bene Comune, Per Latina 2032, Possibile, AVS Alleanza Verdi Sinistra, Rifondazione Comunista, Giovani Comunisti, Partito Democratico.

(l’elenco è in corso di aggiornamento)