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Latina Basket, domenica Gara 2 dei playoff contro Treviglio
Dopo la vittoria nel primo confronto della serie, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket si prepara a tornare in campo per Gara 2 dei quarti di finale playoff di Serie B Nazionale contro la Tav Treviglio Brianza Basket. La sfida è in programma domenica 10 maggio alle 20 al Palasport di Cisterna di Latina. Il primo atto della serie ha confermato l’equilibrio tra le due squadre, protagoniste di una gara intensa e combattuta fino agli ultimi possessi. I nerazzurri sono riusciti a conquistare il primo punto grazie alla solidità del gruppo e alla lucidità nei momenti decisivi del match. Nel post partita di Gara 1, coach Franco Gramenzi ha evidenziato il valore dell’avversaria e la necessità di continuare a crescere nel corso della serie, limitando gli errori e adattandosi alle caratteristiche di una squadra esperta come Treviglio. La serie, al meglio delle cinque partite, proseguirà poi al PalaFacchetti per Gara 3, in programma mercoledì 13 maggio. Per Latina sarà ancora fondamentale il sostegno del pubblico nerazzurro, già protagonista nella sfida inaugurale della serie playoff.
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Circeo Run, tutto pronto per l’affascinante gara podistica
SAN FELICE CIRCEO – Un percorso affascinante e una sfilza di servizi e opportunità per partecipanti di tutte le età. Sono questi i tradizionali punti di forza della “Circeo Run”, la “Corsa tra Mito, Storia e Natura” organizzata dalla Nuova Podistica Latina con il contributo degli “Amici della CirceoRun” e abbinata come sempre al “Trofeo Christian Rotta”, in memoria di un giovane atleta prematuramente scomparso. E a proposito di ricordi indelebili, il coordinatore dell’evento Gianluca Bonavigo ha confermato uno speciale omaggio al compianto Emanuele Molena, ideatore e anima della manifestazione: il papà Silverio consegnerà il “Trofeo Molena” all’atleta più giovane partecipante alla gara. Inserita nel calendario del Grande Slam UISP “Natalino Nocera”, la Circeo Run sarà proposta domenica 10 maggio sulle consuete tre specialità anche per la sua settima edizione: una competitiva di 9,9 km con un percorso sviluppato tra le vie della località “La Cona”, il borgo antico e gli scorci unici regalati dal Parco Nazionale del Circeo e dal lungomare; una camminata ludico-motoria e nordic walking non competitiva sulla distanza di 7 km, con istruttori qualificati a guidare il gruppo e con il ricavato delle iscrizioni destinato in beneficenza all’Associazione “Il Girasole” di Latina; la Mini Circeo Run per ragazzi dai sei ai 13 anni (iscrizione gratuita) impegnati su un tracciato di circa 500 metri e tutti da premiare con gadget e ristoro. Il ritrovo è fissato dalle 7:30 a piazzale G. Cresci, a San Felice Circeo, con start alle 9 e altre partenze differenziate in base alla distanza. Alla gara potranno partecipare atleti con minoranza visiva accompagnati da guide, per i quali ci sarà un’apposita premiazione. L’organizzazione ha previsto riconoscimenti di vario genere per i primi tre e le prime tre della classifica generale, per i primi cinque di tutte le categorie e per le prime cinque società (rimborsi sulle iscrizioni). Agli iscritti, infine, sarà riservato il consueto pacco gara consistente in una cassetta di gustosi ortaggi a km zero provenienti dalla cooperativa locale “Che Orto”.
Come anticipato, la Circeo Run si distinguerà ancora una volta per gli svariati servizi ideati per assicurare a tutti una calorosa accoglienza. Oltre al percorso in totale sicurezza e ai due ristori previsti a metà e a fine gara, l’organizzazione allestirà dei bagni chimici e delle docce preso gli stabilimenti balneari di piazzale Cresci. Previste anche tre aree parcheggio totalmente gratuite, a ridosso del traguardo. Nella stessa zona sarà poi a disposizione degli atleti lo stand di Fisiomed Circe con Daniela Pedrollo, ideali per rilassare i muscoli dopo la corsa. Prima dello start, invece, un’altra grande novità: una sessione di Yoga sulla spiaggia a cura di “Ananda Studio”, per il risveglio muscolare e per trovare le energie e la giusta concentrazione. Nella stessa mattinata sarà proposto anche lo “Street Workout”, un allenamento funzionale con musica in cuffia e lungomare come scenario. Ci sarà inoltre la novità del “Decimo KM”, una lotteria riservata agli atleti arrivati al traguardo (entro il tempo massimo di 90 minuti) ma senza guadagnare un piazzamento per le premiazioni finali. La Nuova Podistica Latina ha poi rinnovato la partnership con la Fondazione Airc per la Ricerca sul Cancro e per celebrare la Festa della Mamma donerà a tutte le premiate l’Azalea della Ricerca. Un’ulteriore iniziativa riguarda, come da tradizione, la Cultura e la Storia: grazie alla Pro Loco, da contattare per la necessaria prenotazione visti i posti limitati, gli iscritti con un accompagnatore potranno visitare gratuitamente la suggestiva Grotta Guattari: l’appuntamento è per sabato 9 maggio alle 16.30, la dott.ssa Cinzia Vastarella provvederà a guidare il gruppo illustrando ogni dettaglio.
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Play off basket, Benacquista Latina batte Treviglio e conquista gara-1
LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket supera Treviglio Brianza Basket con il punteggio di 69-62 e conquista il primo punto della serie al meglio delle cinque gare, nei quarti di finale playoff di Serie B Nazionale. Al Palasport di Cisterna è andata in scena una sfida intensa e combattuta fino agli ultimi possessi, con Latina che ha trovato nel finale le giocate decisive grazie all’esperienza dei suoi uomini chiave. Questi i parziali: 15-14, 37-31, 50-53, 69-62. Coach Franco Gramenzi, che nel post gara ha sottolineato il valore dell’avversaria e l’importanza dell’approccio mentale mostrato dalla sua squadra nei momenti decisivi.
Stesso campo per gara-2: Benacquista Assicurazioni Latina Basket – Tav Treviglio Brianza Basket si giocherà domani, domenica 10 maggio 2026 alle 20, sempre al Palasport Cisterna di Latina. (foto Latina Basket, Marika Torcivia)
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Latina Basket, iniziano i playoff: Gara 1 contro Treviglio Brianza
Si accendono i playoff per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket. I nerazzurri sono pronti a scendere in campo per i quarti di finale della Serie B Nazionale contro Treviglio Brianza Basket, in una serie al meglio delle cinque partite. Gara 1 è in programma venerdì 8 maggio alle 20.30 al Palasport di Cisterna di Latina, che continua a ospitare le partite interne della formazione pontina dopo l’indisponibilità del PalaBianchini. La squadra allenata da Franco Gramenzi arriva alla post season dopo una regular season di alto livello chiusa al terzo posto del Girone B con 56 punti, frutto di 28 vittorie e 8 sconfitte, a sole due lunghezze dalla vetta. Un risultato costruito nonostante una stagione complicata dagli infortuni e dai continui cambi di impianto, con i nerazzurri costretti a giocare tra Cisterna, Ferentino e Veroli. Determinante la capacità del gruppo di mantenere compattezza e continuità, trasformando le difficoltà in un percorso di crescita.
Di fronte ci sarà una Treviglio Brianza giovane ma ambiziosa, nata nel 2024 dopo la fine dell’esperienza della Blu Basket 1971. La formazione lombarda, guidata da coach Davide Villa, ha chiuso al sesto posto il Girone A con 42 punti e una media di 80 punti realizzati a partita. Per Latina si apre ora la fase decisiva della stagione, con l’obiettivo di continuare a inseguire il sogno promozione.
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