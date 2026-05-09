Latina Basket, domenica Gara 2 dei playoff contro Treviglio

SAN FELICE CIRCEO – Un percorso affascinante e una sfilza di servizi e opportunità per partecipanti di tutte le età. Sono questi i tradizionali punti di forza della “Circeo Run”, la “Corsa tra Mito, Storia e Natura” organizzata dalla Nuova Podistica Latina con il contributo degli “Amici della CirceoRun” e abbinata come sempre al “Trofeo Christian Rotta”, in memoria di un giovane atleta prematuramente scomparso. E a proposito di ricordi indelebili, il coordinatore dell’evento Gianluca Bonavigo ha confermato uno speciale omaggio al compianto Emanuele Molena, ideatore e anima della manifestazione: il papà Silverio consegnerà il “Trofeo Molena” all’atleta più giovane partecipante alla gara. Inserita nel calendario del Grande Slam UISP “Natalino Nocera”, la Circeo Run sarà proposta domenica 10 maggio sulle consuete tre specialità anche per la sua settima edizione: una competitiva di 9,9 km con un percorso sviluppato tra le vie della località “La Cona”, il borgo antico e gli scorci unici regalati dal Parco Nazionale del Circeo e dal lungomare; una camminata ludico-motoria e nordic walking non competitiva sulla distanza di 7 km, con istruttori qualificati a guidare il gruppo e con il ricavato delle iscrizioni destinato in beneficenza all’Associazione “Il Girasole” di Latina; la Mini Circeo Run per ragazzi dai sei ai 13 anni (iscrizione gratuita) impegnati su un tracciato di circa 500 metri e tutti da premiare con gadget e ristoro. Il ritrovo è fissato dalle 7:30 a piazzale G. Cresci, a San Felice Circeo, con start alle 9 e altre partenze differenziate in base alla distanza. Alla gara potranno partecipare atleti con minoranza visiva accompagnati da guide, per i quali ci sarà un’apposita premiazione. L’organizzazione ha previsto riconoscimenti di vario genere per i primi tre e le prime tre della classifica generale, per i primi cinque di tutte le categorie e per le prime cinque società (rimborsi sulle iscrizioni). Agli iscritti, infine, sarà riservato il consueto pacco gara consistente in una cassetta di gustosi ortaggi a km zero provenienti dalla cooperativa locale “Che Orto”.

Come anticipato, la Circeo Run si distinguerà ancora una volta per gli svariati servizi ideati per assicurare a tutti una calorosa accoglienza. Oltre al percorso in totale sicurezza e ai due ristori previsti a metà e a fine gara, l’organizzazione allestirà dei bagni chimici e delle docce preso gli stabilimenti balneari di piazzale Cresci. Previste anche tre aree parcheggio totalmente gratuite, a ridosso del traguardo. Nella stessa zona sarà poi a disposizione degli atleti lo stand di Fisiomed Circe con Daniela Pedrollo, ideali per rilassare i muscoli dopo la corsa. Prima dello start, invece, un’altra grande novità: una sessione di Yoga sulla spiaggia a cura di “Ananda Studio”, per il risveglio muscolare e per trovare le energie e la giusta concentrazione. Nella stessa mattinata sarà proposto anche lo “Street Workout”, un allenamento funzionale con musica in cuffia e lungomare come scenario. Ci sarà inoltre la novità del “Decimo KM”, una lotteria riservata agli atleti arrivati al traguardo (entro il tempo massimo di 90 minuti) ma senza guadagnare un piazzamento per le premiazioni finali. La Nuova Podistica Latina ha poi rinnovato la partnership con la Fondazione Airc per la Ricerca sul Cancro e per celebrare la Festa della Mamma donerà a tutte le premiate l’Azalea della Ricerca. Un’ulteriore iniziativa riguarda, come da tradizione, la Cultura e la Storia: grazie alla Pro Loco, da contattare per la necessaria prenotazione visti i posti limitati, gli iscritti con un accompagnatore potranno visitare gratuitamente la suggestiva Grotta Guattari: l’appuntamento è per sabato 9 maggio alle 16.30, la dott.ssa Cinzia Vastarella provvederà a guidare il gruppo illustrando ogni dettaglio.