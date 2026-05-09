Latina, pubblicata la gara per la gestione dell’impianto sportivo “Vincenzo D’Amico”

Il Comune di Latina ha pubblicato il bando per l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo “Vincenzo D’Amico”, struttura realizzata con fondi Pnrr e destinata a diventare uno dei principali poli sportivi cittadini. La procedura, avviata dall’amministrazione guidata dalla sindaca Matilde Celentano, punta a garantire una gestione efficiente e servizi aperti al territorio. All’interno dell’impianto sarà possibile praticare calcio a 5, pallavolo, basket, tennis, padel e bocce. La struttura dispone inoltre di una pista di atletica da 600 metri, un’area fitness con percorso vita e un chiosco.

“Con questo bando consegniamo alla città un presidio sociale e sportivo di eccellenza”, ha dichiarato la sindaca Celentano, sottolineando la volontà di valorizzare l’impianto come luogo di aggregazione per giovani e famiglie. L’assessore allo Sport Andrea Chiarato ha spiegato che il servizio comprenderà l’organizzazione delle attività sportive, la gestione degli spazi, l’affitto dei campi per eventi e allenamenti e il punto ristoro. Previsti anche servizi di carattere sociale, come attività di doposcuola e agevolazioni tariffarie per le fasce protette.

La concessione avrà una durata di otto anni e un valore stimato superiore a 1 milione e 700mila euro. È previsto inoltre un canone annuo minimo di 6.500 euro a favore del Comune. Tra le condizioni inserite nel capitolato anche l’utilizzo gratuito delle strutture sportive da parte degli istituti scolastici dei quartieri Nuova Latina e Nascosa per un massimo di 18 ore settimanali. La gara sarà gestita interamente in modalità telematica attraverso la piattaforma digitale del Comune di Latina.