ATTUALITA'
Tiziano Ferro canta XDono con Lazza: il pezzo uscirà venerdì
LATINA – Tiziano Ferro ri-canta X-Dono, la sua prima hit, e lo fa con Lazza. La notizia è stata data con un post sui social in contemporanea sui profili dei due artisti, accompagnata da una foto insieme. Il pezzo, “remake” dell’originale uscito nel 2003, agli albori della carriera dell’artista di Latina, uscirà su tutte le piattaforme venerdì 15 maggio.
ATTUALITA'
Sabaudia Sunset Jazz Festival, dopo 12 anni arriva lo stop: “Finisce un pezzo di vita”
Si chiude dopo dodici anni il Sabaudia Sunset Jazz Festival. Ad annunciarlo è stato il direttore artistico e organizzatore Giulio Verdecchia con un lungo messaggio rivolto al pubblico del festival. Alla base della decisione ci sarebbero soprattutto i problemi legati alla viabilità sul lungomare di Sabaudia, diventati particolarmente critici nell’ultima stagione estiva. Verdecchia spiega di essersi attivato già da settembre insieme alle istituzioni per cercare una soluzione, senza però ottenere garanzie concrete sullo svolgimento regolare della manifestazione prevista per luglio. Tra le preoccupazioni principali, il tema della sicurezza e il rischio di ritrovarsi nuovamente con il traffico bloccato durante gli eventi in spiaggia al tramonto, elemento simbolo del festival. Nel comunicato viene ricordato anche un grave incidente avvenuto la scorsa estate e il successivo stop agli eventi serali sul lungomare disposto dal Comune.
“Non possiamo organizzare un festival con il rischio di essere fermati durante il suo svolgimento”, scrive Verdecchia, sottolineando anche le difficoltà economiche e organizzative legate a un evento di questo tipo. Il direttore artistico spiega inoltre di non aver preso in considerazione l’idea di trasferire il festival in città o in altre location, perché i concerti in spiaggia al tramonto rappresentavano l’anima stessa della manifestazione. Nel suo saluto finale, Verdecchia ringrazia gli stabilimenti Saporetti, Lilandà e La Spiaggia, oltre agli sponsor e al pubblico che in questi anni ha seguito il festival.
“Viva la musica dal vivo”, conclude il messaggio, diventato in poche ore un saluto simbolico per una manifestazione che negli anni aveva portato sul litorale pontino musicisti italiani e internazionali.
ATTUALITA'
Trasporto pubblico a Latina, presentato il piano di riorganizzazione del servizio
Nel corso della commissione Mobilità e Trasporti, presieduta dalla consigliera Pina Cochi, è stata illustrata la proposta di revisione del Trasporto Pubblico Locale inserita nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. A presentare il progetto è stato l’assessore Gianluca Di Cocco, che ha parlato di un sistema di trasporto “più moderno, efficiente e sostenibile”, costruito sulle reali esigenze dei cittadini.
Il piano nasce dall’analisi delle criticità dell’attuale rete urbana e punta a ridurre sovrapposizioni di percorso, aumentare la frequenza delle corse e migliorare il collegamento tra trasporto urbano, suburbano e ferroviario. Tra gli elementi centrali della riorganizzazione ci sarà il ruolo delle autolinee, individuate come principale hub della mobilità cittadina e nodo strategico per i collegamenti con Latina Scalo, il litorale e le future linee Bus Rapid Transit.
Particolare attenzione è stata riservata anche ai borghi, con l’obiettivo di garantire collegamenti più frequenti e cadenzati. La proposta prevede circa 22 corse giornaliere nei giorni ordinari e 14 nei festivi e prefestivi. Secondo quanto illustrato in commissione, il nuovo modello punta a superare l’attuale sistema di linee lunghe e dispersive, privilegiando invece tratte strutturanti ad alta frequenza e tempi di attesa ridotti.
L’assessore Di Cocco ha infine ribadito il valore strategico del trasporto pubblico anche dal punto di vista ambientale e sociale, sottolineando come il potenziamento del servizio possa contribuire a ridurre traffico e congestione, migliorare la qualità dell’aria e rendere la città più accessibile.
ATTUALITA'
Latina, pubblicata la gara per la gestione dell’impianto sportivo “Vincenzo D’Amico”
Il Comune di Latina ha pubblicato il bando per l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo “Vincenzo D’Amico”, struttura realizzata con fondi Pnrr e destinata a diventare uno dei principali poli sportivi cittadini. La procedura, avviata dall’amministrazione guidata dalla sindaca Matilde Celentano, punta a garantire una gestione efficiente e servizi aperti al territorio. All’interno dell’impianto sarà possibile praticare calcio a 5, pallavolo, basket, tennis, padel e bocce. La struttura dispone inoltre di una pista di atletica da 600 metri, un’area fitness con percorso vita e un chiosco.
“Con questo bando consegniamo alla città un presidio sociale e sportivo di eccellenza”, ha dichiarato la sindaca Celentano, sottolineando la volontà di valorizzare l’impianto come luogo di aggregazione per giovani e famiglie. L’assessore allo Sport Andrea Chiarato ha spiegato che il servizio comprenderà l’organizzazione delle attività sportive, la gestione degli spazi, l’affitto dei campi per eventi e allenamenti e il punto ristoro. Previsti anche servizi di carattere sociale, come attività di doposcuola e agevolazioni tariffarie per le fasce protette.
La concessione avrà una durata di otto anni e un valore stimato superiore a 1 milione e 700mila euro. È previsto inoltre un canone annuo minimo di 6.500 euro a favore del Comune. Tra le condizioni inserite nel capitolato anche l’utilizzo gratuito delle strutture sportive da parte degli istituti scolastici dei quartieri Nuova Latina e Nascosa per un massimo di 18 ore settimanali. La gara sarà gestita interamente in modalità telematica attraverso la piattaforma digitale del Comune di Latina.
Più Letti
-
TITOLI6 ore fa
I quotidiani di Latina in un click – 12 maggio 2026
-
TITOLI1 giorno fa
I quotidiani di Latina in un click – 11 maggio 2026
-
TITOLI2 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 10 maggio 2026
-
TITOLI3 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 9 maggio 2026
-
TITOLI4 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 8 maggio 2026
-
TITOLI5 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 7 maggio 2026
-
TITOLI6 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 6 maggio 2026
-
TITOLI1 settimana fa
I quotidiani di Latina in un click – 5 maggio 2026