APPUNTAMENTI
Fondi, al via “La sicurezza sul lavoro scende in strada”
Fa tappa a Fondi l’iniziativa “La sicurezza sul lavoro scende in strada”, progetto itinerante promosso da Ebit Lazio per diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La cittadina pontina è stata scelta come seconda tappa del 2026 dell’iniziativa, giunta quest’anno all’ottava edizione. Domani alle 10, nella sala consiliare del Comune di Fondi, è in programma la presentazione ufficiale dell’evento alla presenza delle istituzioni, dei vertici di Ebit Lazio e dei rappresentanti delle parti sociali coinvolte nel progetto. Le attività sono iniziate già nei giorni scorsi con l’allestimento di un infopoint in Piazza Unità d’Italia e con una serie di incontri informativi rivolti a commercianti e lavoratori del territorio. Domani e mercoledì, inoltre, il Castello Caetani ospiterà corsi di formazione gratuiti dedicati proprio alla sicurezza sul lavoro. Prevista anche la distribuzione di materiale informativo, kit di primo soccorso e check-up gratuiti sulla sicurezza per le attività commerciali che aderiranno all’iniziativa. L’obiettivo del progetto è sensibilizzare imprese e lavoratori sui temi della prevenzione e della tutela della salute negli ambienti professionali attraverso momenti di confronto diretto sul territorio.
APPUNTAMENTI
Festival dell’Appia Regina Viarum: cinque giorni di cammini, incontri e degustazioni da Roma a Minturno
Cinque giorni di cammini, incontri, degustazioni, visite guidate e concerti un viaggio itinerante da Roma a Minturnae per riscoprire il battito contemporaneo della “strada delle strade”. è il Festival della Regina Viarum dal 21 al 25 maggio. Una rassegna itinerante, da Roma a Latina, passando per Terracina, Fondi, Itri e Formia, fino al gran finale nel teatro romano di Minturnae, il programma intreccia turismo lento, incontri significativi, performance artistiche e degustazioni di sapori locali. “Con questo Festival lanciamo un nuovo modello di promozione del territorio, dove il cammino diventa strumento di ascolto e scoperta.” – dichiara Elena Palazzo, Assessore al Turismo e Ambiente della Regione Lazio.
IL PROGRAMMA
GIOVEDI 21 MAGGIO 2026
ROMA Via Appia Antica, 42 – Parco Regionale dell’Appia Antica
INCONTRI ore 16:00-18:00
Saluti istituzionali.
Saluto di benvenuto: Fabrizio Molina
Commissario Straordinario dell’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica.
Interventi: Enrico Maria Guarneri
Direttore dell’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica
“Evoluzione geologica dell’Appia antica dal Pliocene ad oggi”
Caterina Rossetti Direttrice Museo Ex Cartiera Latina
“Il Museo Ex Cartiera Latina: archeologia industriale sulla Regina Viarum.”
Monsignore Pasquale Iacobone
Presidente Pontificia Commissione Archeologia Sacra
“La Via Appia Regina Viarum, Via Peregrinorum”.
Giuseppe Cederna Attore, scrittore e viaggiatore.
“Il dire del grande spirito dell’Appia Antica”.
Elena Palazzo Assessore Turismo, Ambiente e Sport Regione Lazio.
EX CARTIERA LATINA – Parco Regionale dell’Appia Antica Visite guidate ore 18:00-19:00
“TERRITORIO DA GUSTARE” – Degustazione enogastronomica dei prodotti del territorio.
“LA REGINA VIARUM, PASSO DOPO PASSO”.
Giovedì 21 Maggio 2026
Prima tappa del cammino ore 09:00-15:30
Antica Via Appia: Roma Porta San Sebastiano > S.Maria delle Mole
Accoglienza e saluti del Direttore del Parco Regionale.
Colazione del viandante e distribuzione dello zainetto con omaggi ricordo ai camminatori.
Saluti del Direttore del Parco Archeologico dell’Appia Antica.
Guida al Cammino del “Gruppo dei Dodici”.
“Lapis Regina Viarum Sketchers” ore 09:00-15:30
Disegnare il tempo sulla Regina Viarum: taccuini e matite per raccontare l’antica Via Appia, pietra su pietra, laboratori diffusi di disegno dal vero.
VENERDI 22 MAGGIO 2026
LATINA Via Emanuele Filiberto,12
Ex Garage Ruspi, Università “La Sapienza”. Incontri ore 18:00-20:30
Saluti istituzionali.
Saluto di benvenuto: Prof. Paolo Carafa Ordinario di Archeologia Classica, Prorettore per i Beni Archeologici Dip.to Scienze dell’Antichità della “Sapienza”.
Interventi: Luigi Scaroina Direttore Parco Archeologico dell’Appia Antica
“Il Parco Archeologico dell’Appia Antica: strategie di valorizzazione tra storia, paesaggio e comunità.”
Simone Quilici Direttore Parco Archeologico del Colosseo “La Grande Via: un dialogo tra il Colosseo e l’Appia Antica”.
Angela Maria Ferroni Responsabile tecnico scientifico candidatura UNESCO
“La Via Appia nell’UNESCO: un’opportunità per i territori”.
Federica Vacatello Ricercatrice RTT, presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità della Sapienza Università di Roma
“L’Appia Antica nel Medioevo: mobilità e territorio nel Lazio meridionale”.
Intervento di: Elena Palazzo Assessore Turismo, Ambiente e Sport Regione Lazio.
“TERRITORIO DA GUSTARE”- degustazione enogastronomica dei prodotti del territorio.
LA REGINA VIARUM, PASSO DOPO PASSO.
Venerdì 22 Maggio 2026
Seconda tappa del cammino ore 9:30-13:30
Antica Via Appia: Fondi > Itri
Accoglienza dei camminatori, saluti di benvenuto e di buon cammino da parte delle autorità locali.
Distribuzione dello zainetto del viandante con omaggi ricordo ai camminatori. Guida al Cammino del “Gruppo dei Dodici”.
“Lapis Regina Viarum Sketchers” ore 09:30-13:30
Disegnare il tempo sulla Regina Viarum: taccuini e matite per raccontare l’antica Via Appia, pietra su pietra, laboratori diffusi di disegno dal vero.
SABATO 23 MAGGIO 2026
MINTURNO Via Principe di Piemonte, 9 – Palazzo Comunale
Saluti istituzionali.
Visita guidata ore 10:30-12:30
Itinerario d’arte e fede nel cuore di Minturno, di Valentina Treglia. Un viaggio tra storia ed innovazione. Una passeggiata affascinante che intreccia arte e fede nel borgo di Minturno, alla scoperta delle chiese di San Pietro Apostolo, l’Annunziata e San Francesco, scrigni di bellezza e tradizione, tra vicoli e slarghi urbani di suggestiva bellezza.
LA REGINA VIARUM, PASSO DOPO PASSO.
Sabato 23 Maggio 2026
Terza tappa del cammino ore 09:00-16:00
Antica Via Appia: Formia > Minturnae Parco archeologico
Accoglienza dei camminatori, saluti di benvenuto e di buon cammino da parte delle autorità locali.
Distribuzione dello zainetto del viandante con omaggi ricordo ai camminatori. Guida al Cammino del “Gruppo dei Dodici”.
Accoglienza del Parco Regionale Riviera di Ulisse presso l’infopoint di Gianola: distribuzione di gadget ricordo.
“Lapis Regina Viarum Sketchers” ore 09:00-16:00
Disegnare il tempo sulla Regina Viarum: taccuini e matite per raccontare
l’antica Via Appia, pietra su pietra, laboratori diffusi di disegno dal vero.
MINTURNAE Parco Archeologico
Visita guidata ore 16:30
FESTIVAL REGINA VIARUM
Sabato 23 Maggio 2026
MINTURNAE Teatro Romano Parco Archeologico
Saluti istituzionali autorità
Intervento di Elena Palazzo Assessore Turismo, Ambiente e Sport Regione Lazio.
Concerto ore 18:00-20:30
Festival di band della musica e balli popolari.
Partecipanti: Valentina Ferraiuolo e il suo “trio”
Nando Citarella e i “Tamburi del Vesuvio” – “Musici Viatores” – “Ninfa Vitale”.
Direzione artistica Marcello De Dominicis.
DOMENICA 24 MAGGIO 2026
TERRACINA Centro storico
Visita guidata ore 10:30-12:30
“Terracina pietra miliare della Via Appia”, un’immersione totale nella storia millenaria della città, seguendo il fascino eterno della “Regina Viarum”. Un percorso guidato dalla dottoressa Federica Antonelli, grazie alla “Fondazione Città di Terracina”. Una visita che attraverserà i secoli, dai fasti dell’epoca romana alle suggestioni medievali, svelando tesori nascosti e scorci inediti. Il cammino inizierà dalla settecentesca porta Romana alla scoperta delle origini e del destino della Via Appia, assieme alle fondamenta del mito, ammirando le imponenti costruzioni presso Piazzale Fanfulla e vivendo l’emozione di una visita esclusiva agli ambienti della Casa Sillana (su gentile concessione del sig. Luigi Pernarella). Si volgerà poi lo sguardo ai Trioni di Porta Maggio e alla Chiesa del Purgatorio, testimoni del tempo che si è evoluto, scoprendo come l’urbanistica medievale si sia sviluppata nel tracciato urbano dell’Appia attraverso le iconiche Case Torri. E poi, il sacro e i tesori sotterranei: dalle misteriose Favisse del Tempio Maggiore ai raffinati mosaici di una domus urbana, fino alla maestosità del Capitolium e dei suoi reperti statuari.
Infine il Grande Finale: l’arrivo nel Foro Emiliano, sul basolato autentico dell’Appia Antica lasciandosi avvolgere dalla grandezza del Teatro Romano.
TERRACINA Teatro Romano
Saluti istituzionali autorità
Intervento di Elena Palazzo Assessore Turismo, Ambiente e Sport Regione Lazio.
Concerto ore 18:00
“Regina Viarum, il suono del viandante”
Rosso Opera rock edition.
Federico Paciotti
La Via Appia non è un reperto archeologico, è una creatura viva. Il suono del viandante incarna questa evoluzione: un incrocio dei tempi in cui la voce ancestrale incontra l’energia moderna. Non una semplice esecuzione, ma una rivoluzione stilistica. Rende l’opera travolgente e accessibile a un pubblico trasversale, senza mai sacrificarne la solennità del bel canto nelle composizioni di Puccini, Verdi, Mascagni e Händel con un’esecuzione vocale intatta unita alla vibrazione rock della chitarra elettrica come estensione drammatica della voce.
LUNEDI 25 MAGGIO 2026
FONDI Appia Antica
Visita didattica ore 9:00-11:00
“Strade antiche, emozioni future: giovani in cammino lungo la Via Appia”
Visita guidata naturalistica e storica a cura dell’Ente Parco dei Monti Aurunci per gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo di Itri.
ITRI Corte Comunale
Mostra espositiva e laboratori enogastronimici ore 11:30
“Sulla Via Appia, con l’arte e i pennelli: emozioni che prendono colore”.
Esposizione elaborati artistici Istituto Omnicomprensivo di Itri – Scuola Secondaria di I°
“TERRITORI DA GUSTARE”
Laboratori didattici enogastronomici
ITRI Corte Comunale
Incontri ore 12:30
Saluti istituzionali autorità
Interventi: Giorgio De Marchis Direttore del Parco dei Monti Aurunci
“Gli Aurunci e la Regina Viarum: paesaggio e tutela del territorio”.
Maria Laura Cecere Dirigente Scolastico Istituto Omnicomprensivo di Itri
“Semi di domani lungo la Regina Viarum: esperienze, visioni e impegno”
Intervento Elena Palazzo Assessore al Turismo Regione Lazio.
“UN DONO CHE CRESCE”
Consegna, da parte del Parco dei Monti Aurunci, di piantine del territorio a tutti gli studenti, simbolo di cura, appartenenza e futuro.
APPUNTAMENTI
Al Francioni “Dal Red Carpet al Campo”: la partita del Cuore attori contro vigili del Fuoco di Latina
LATINA – Lo stadio Domenico Francioni di Latina accoglierà la prima edizione di Dal Red Carpet al Campo, la Partita del Cuore 2026 che vedrà sfidarsi la Nazionale Italiana Attori e i Vigili del Fuoco di Latina. L’appuntamento è fissato per la mattina di venerdì 5 giugno, con un fischio d’inizio preceduto da uno show che animerà lo stadio già dalle ore 10.00. La presentazione dell’evento si è tenuta sabato pomeriggio al Latina Fiori.
L’iniziativa, nata dall’impegno dell’Associazione Culturale Il Cerchio delle Idee, guidata da Stefania Mariani, Daniela Stefanelli e Maurizio Castagna, gode del prestigioso patrocinio della Regione Lazio, della Provincia e del Comune di Latina. Oltre al valore sportivo, l’evento punta dritto al cuore della solidarietà; i proventi sosterranno l’UNICEF e il progetto “La Scuola in Scatola”, un kit educativo portatile fondamentale per garantire il diritto all’istruzione ai bambini che vivono in contesti di crisi umanitaria o disastri naturali:
Piergiacomo Cancelliere Comandante dei Vigili del Fuoco di Latina, Livio Lozzi e Domenico Fortunato per la Nazionale Attori e Ileana Ogliari per l’UNICEF hanno sottolineato valore e scopo dell’iniziativa.
La presentazione ha visto la partecipazione di un nutrito tavolo di relatori, tra cui i rappresentanti delle istituzioni locali come gli assessori Andrea Chiarato, Gianluca Di Cocco e Federica Censi, insieme alla consigliera Valentina Colonna.
L’evento non sarà una semplice partita di calcio, ma un grande festival dedicato alle famiglie per celebrare l’inizio dell’estate. Il commento tecnico e giornalistico sarà affidato a una coppia inedita: la giornalista Dina Tomezzoli sarà affiancata da un ospite d’eccezione amato dai più piccoli, Geronimo Stilton, il celebre direttore de L’Eco del Roditore. Lo spettacolo continuerà durante l’intervallo con performance di alto livello che coinvolgeranno le eccellenze del territorio e non solo. Grazie alla collaborazione con il Gruppo Rainbow, le Winx incanteranno il pubblico con le loro coreografie e saranno disponibili per foto e autografi. Sul prato del Francioni si alterneranno inoltre il Balletto di Latina diretto da Valentina Zagami, le Official Cheerleaders del Galilei Sani guidate da Cristina Bartolini e il Coro di voci bianche del Circolo Cittadino diretto da Paola Vannoli.
La forza e la disciplina saranno rappresentate dai campioni mondiali di kickboxing Mario Cristofaro e Yuri Quaranta, presenti alla conferenza stampa e orgogliosi di partecipare alla partita:
mentre il tocco “American style” sarà garantito dai Buffalos Latina, eccellenza del football americano locale che curerà anche la cornice d’ingresso delle squadre in campo capitanati dal coach Alex D’Amico. «Questa giornata rappresenta molto più di un evento sportivo – ha dichiarato Stefania Mariani, presidente de Il Cerchio delle Idee – l’unione tra scuola, sport e spettacolo è la chiave per difendere il futuro dei bambini». Un ringraziamento corale è stato rivolto a tutti i partner e agli sponsor locali che hanno reso possibile questa imponente macchina organizzativa.
«Il successo di questa iniziativa è possibile anche grazie al sostegno di numerose realtà locali che hanno dimostrato una grande sensibilità – ha spiegato Stefania Mariani – Da Cantina Villa Gianna a Villa Egidio, passando per Dolci Pasticci, il Todis di via Ezio, Latinafiori e Nel mondo di Nemo, fino a Taffo Funeral Services, G.&S. Ragaglia, Bongioanni Caldaie, Le Case di Silvia, Dragonfly – Centro Olistico, Libreria Feltrinelli, La Giungla di Alice Pet Shop, Santori Termoidraulica ed Elida Toson. Un supporto prezioso che vede al nostro fianco anche Lo Strillone, Il Giornale Sportivo e il gruppo Mondo Radio con le emittenti Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Molti di loro hanno già acquistato blocchi di biglietti, che restano comunque disponibili per tutti sia sulla piattaforma digitale che presso i punti fisici in città». L’invito per tutti è quello di riempire gli spalti dello stadio Francioni per giocare insieme la partita più importante: quella per il diritto allo studio e per il sorriso delle nuove generazioni. I biglietti per partecipare a questa grande festa della solidarietà sono già disponibili sulla piattaforma CiaoTickets.
*interviste a cura di Elisabetta De Falco
APPUNTAMENTI
Latina celebra i 150 anni dalla nascita di Cambellotti, Zaccheo: “Evento per raccontare la nostra identità”
Domenica 10 maggio ricorrono i 150 anni dalla nascita di Duilio Cambellotti, tra le figure più rappresentative del Novecento italiano e protagonista del racconto artistico dell’Agro Pontino e della nascita di Latina. In occasione dell’anniversario, il presidente della Fondazione Latina 2032, Vincenzo Zaccheo, ha annunciato la volontà di proporre un grande evento dedicato all’artista.
“Cambellotti non è soltanto un artista, ma una parte viva della nostra identità”, ha dichiarato Zaccheo, sottolineando il profondo legame tra le opere dell’autore e la storia della bonifica pontina. Bozzetti, immagini e rappresentazioni del lavoro nei campi hanno infatti accompagnato la trasformazione del territorio, diventando simboli della memoria collettiva pontina.
Nel suo intervento Zaccheo ha ricordato anche il valore del Museo Cambellotti, definito un presidio culturale fondamentale per la città. Un museo nato, ha spiegato, grazie all’intuizione dell’ex sindaco Ajmone Finestra e dell’allora assessore alla Cultura Francesco Tetro. L’obiettivo della Fondazione sarà quello di costruire un evento capace di valorizzare pienamente la figura di Cambellotti, coinvolgendo la città e rafforzando la consapevolezza del patrimonio culturale del territorio.
Più Letti
-
TITOLI6 ore fa
I quotidiani di Latina in un click – 12 maggio 2026
-
TITOLI1 giorno fa
I quotidiani di Latina in un click – 11 maggio 2026
-
TITOLI2 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 10 maggio 2026
-
TITOLI3 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 9 maggio 2026
-
TITOLI4 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 8 maggio 2026
-
TITOLI5 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 7 maggio 2026
-
TITOLI6 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 6 maggio 2026
-
TITOLI1 settimana fa
I quotidiani di Latina in un click – 5 maggio 2026