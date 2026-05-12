A Sonnino una notte intera con la processione delle Torce

Cinque giorni di cammini, incontri, degustazioni, visite guidate e concerti un viaggio itinerante da Roma a Minturnae per riscoprire il battito contemporaneo della “strada delle strade”. è il Festival della Regina Viarum dal 21 al 25 maggio. Una rassegna itinerante, da Roma a Latina, passando per Terracina, Fondi, Itri e Formia, fino al gran finale nel teatro romano di Minturnae, il programma intreccia turismo lento, incontri significativi, performance artistiche e degustazioni di sapori locali. “Con questo Festival lanciamo un nuovo modello di promozione del territorio, dove il cammino diventa strumento di ascolto e scoperta.” – dichiara Elena Palazzo, Assessore al Turismo e Ambiente della Regione Lazio.

IL PROGRAMMA

GIOVEDI 21 MAGGIO 2026

ROMA Via Appia Antica, 42 – Parco Regionale dell’Appia Antica

INCONTRI ore 16:00-18:00

Saluti istituzionali.

Saluto di benvenuto: Fabrizio Molina

Commissario Straordinario dell’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica.

Interventi: Enrico Maria Guarneri

Direttore dell’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica

“Evoluzione geologica dell’Appia antica dal Pliocene ad oggi”

Caterina Rossetti Direttrice Museo Ex Cartiera Latina

“Il Museo Ex Cartiera Latina: archeologia industriale sulla Regina Viarum.”

Monsignore Pasquale Iacobone

Presidente Pontificia Commissione Archeologia Sacra

“La Via Appia Regina Viarum, Via Peregrinorum”.

Giuseppe Cederna Attore, scrittore e viaggiatore.

“Il dire del grande spirito dell’Appia Antica”.

Elena Palazzo Assessore Turismo, Ambiente e Sport Regione Lazio.

EX CARTIERA LATINA – Parco Regionale dell’Appia Antica Visite guidate ore 18:00-19:00

“TERRITORIO DA GUSTARE” – Degustazione enogastronomica dei prodotti del territorio.

“LA REGINA VIARUM, PASSO DOPO PASSO”.

Giovedì 21 Maggio 2026

Prima tappa del cammino ore 09:00-15:30

Antica Via Appia: Roma Porta San Sebastiano > S.Maria delle Mole

Accoglienza e saluti del Direttore del Parco Regionale.

Colazione del viandante e distribuzione dello zainetto con omaggi ricordo ai camminatori.

Saluti del Direttore del Parco Archeologico dell’Appia Antica.

Guida al Cammino del “Gruppo dei Dodici”.

“Lapis Regina Viarum Sketchers” ore 09:00-15:30

Disegnare il tempo sulla Regina Viarum: taccuini e matite per raccontare l’antica Via Appia, pietra su pietra, laboratori diffusi di disegno dal vero.

VENERDI 22 MAGGIO 2026

LATINA Via Emanuele Filiberto,12

Ex Garage Ruspi, Università “La Sapienza”. Incontri ore 18:00-20:30

Saluti istituzionali.

Saluto di benvenuto: Prof. Paolo Carafa Ordinario di Archeologia Classica, Prorettore per i Beni Archeologici Dip.to Scienze dell’Antichità della “Sapienza”.

Interventi: Luigi Scaroina Direttore Parco Archeologico dell’Appia Antica

“Il Parco Archeologico dell’Appia Antica: strategie di valorizzazione tra storia, paesaggio e comunità.”

Simone Quilici Direttore Parco Archeologico del Colosseo “La Grande Via: un dialogo tra il Colosseo e l’Appia Antica”.

Angela Maria Ferroni Responsabile tecnico scientifico candidatura UNESCO

“La Via Appia nell’UNESCO: un’opportunità per i territori”.

Federica Vacatello Ricercatrice RTT, presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità della Sapienza Università di Roma

“L’Appia Antica nel Medioevo: mobilità e territorio nel Lazio meridionale”.

Intervento di: Elena Palazzo Assessore Turismo, Ambiente e Sport Regione Lazio.

“TERRITORIO DA GUSTARE”- degustazione enogastronomica dei prodotti del territorio.

LA REGINA VIARUM, PASSO DOPO PASSO.

Venerdì 22 Maggio 2026

Seconda tappa del cammino ore 9:30-13:30

Antica Via Appia: Fondi > Itri

Accoglienza dei camminatori, saluti di benvenuto e di buon cammino da parte delle autorità locali.

Distribuzione dello zainetto del viandante con omaggi ricordo ai camminatori. Guida al Cammino del “Gruppo dei Dodici”.

“Lapis Regina Viarum Sketchers” ore 09:30-13:30

Disegnare il tempo sulla Regina Viarum: taccuini e matite per raccontare l’antica Via Appia, pietra su pietra, laboratori diffusi di disegno dal vero.

SABATO 23 MAGGIO 2026

MINTURNO Via Principe di Piemonte, 9 – Palazzo Comunale

Saluti istituzionali.

Visita guidata ore 10:30-12:30

Itinerario d’arte e fede nel cuore di Minturno, di Valentina Treglia. Un viaggio tra storia ed innovazione. Una passeggiata affascinante che intreccia arte e fede nel borgo di Minturno, alla scoperta delle chiese di San Pietro Apostolo, l’Annunziata e San Francesco, scrigni di bellezza e tradizione, tra vicoli e slarghi urbani di suggestiva bellezza.

LA REGINA VIARUM, PASSO DOPO PASSO.

Sabato 23 Maggio 2026

Terza tappa del cammino ore 09:00-16:00

Antica Via Appia: Formia > Minturnae Parco archeologico

Accoglienza dei camminatori, saluti di benvenuto e di buon cammino da parte delle autorità locali.

Distribuzione dello zainetto del viandante con omaggi ricordo ai camminatori. Guida al Cammino del “Gruppo dei Dodici”.

Accoglienza del Parco Regionale Riviera di Ulisse presso l’infopoint di Gianola: distribuzione di gadget ricordo.

“Lapis Regina Viarum Sketchers” ore 09:00-16:00

Disegnare il tempo sulla Regina Viarum: taccuini e matite per raccontare

l’antica Via Appia, pietra su pietra, laboratori diffusi di disegno dal vero.

MINTURNAE Parco Archeologico

Visita guidata ore 16:30

FESTIVAL REGINA VIARUM

Sabato 23 Maggio 2026

MINTURNAE Teatro Romano Parco Archeologico

Saluti istituzionali autorità

Intervento di Elena Palazzo Assessore Turismo, Ambiente e Sport Regione Lazio.

Concerto ore 18:00-20:30

Festival di band della musica e balli popolari.

Partecipanti: Valentina Ferraiuolo e il suo “trio”

Nando Citarella e i “Tamburi del Vesuvio” – “Musici Viatores” – “Ninfa Vitale”.

Direzione artistica Marcello De Dominicis.

DOMENICA 24 MAGGIO 2026

TERRACINA Centro storico

Visita guidata ore 10:30-12:30

“Terracina pietra miliare della Via Appia”, un’immersione totale nella storia millenaria della città, seguendo il fascino eterno della “Regina Viarum”. Un percorso guidato dalla dottoressa Federica Antonelli, grazie alla “Fondazione Città di Terracina”. Una visita che attraverserà i secoli, dai fasti dell’epoca romana alle suggestioni medievali, svelando tesori nascosti e scorci inediti. Il cammino inizierà dalla settecentesca porta Romana alla scoperta delle origini e del destino della Via Appia, assieme alle fondamenta del mito, ammirando le imponenti costruzioni presso Piazzale Fanfulla e vivendo l’emozione di una visita esclusiva agli ambienti della Casa Sillana (su gentile concessione del sig. Luigi Pernarella). Si volgerà poi lo sguardo ai Trioni di Porta Maggio e alla Chiesa del Purgatorio, testimoni del tempo che si è evoluto, scoprendo come l’urbanistica medievale si sia sviluppata nel tracciato urbano dell’Appia attraverso le iconiche Case Torri. E poi, il sacro e i tesori sotterranei: dalle misteriose Favisse del Tempio Maggiore ai raffinati mosaici di una domus urbana, fino alla maestosità del Capitolium e dei suoi reperti statuari.

Infine il Grande Finale: l’arrivo nel Foro Emiliano, sul basolato autentico dell’Appia Antica lasciandosi avvolgere dalla grandezza del Teatro Romano.

TERRACINA Teatro Romano

Saluti istituzionali autorità

Intervento di Elena Palazzo Assessore Turismo, Ambiente e Sport Regione Lazio.

Concerto ore 18:00

“Regina Viarum, il suono del viandante”

Rosso Opera rock edition.

Federico Paciotti

La Via Appia non è un reperto archeologico, è una creatura viva. Il suono del viandante incarna questa evoluzione: un incrocio dei tempi in cui la voce ancestrale incontra l’energia moderna. Non una semplice esecuzione, ma una rivoluzione stilistica. Rende l’opera travolgente e accessibile a un pubblico trasversale, senza mai sacrificarne la solennità del bel canto nelle composizioni di Puccini, Verdi, Mascagni e Händel con un’esecuzione vocale intatta unita alla vibrazione rock della chitarra elettrica come estensione drammatica della voce.

LUNEDI 25 MAGGIO 2026

FONDI Appia Antica

Visita didattica ore 9:00-11:00

“Strade antiche, emozioni future: giovani in cammino lungo la Via Appia”

Visita guidata naturalistica e storica a cura dell’Ente Parco dei Monti Aurunci per gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo di Itri.

ITRI Corte Comunale

Mostra espositiva e laboratori enogastronimici ore 11:30

“Sulla Via Appia, con l’arte e i pennelli: emozioni che prendono colore”.

Esposizione elaborati artistici Istituto Omnicomprensivo di Itri – Scuola Secondaria di I°

“TERRITORI DA GUSTARE”

Laboratori didattici enogastronomici

ITRI Corte Comunale

Incontri ore 12:30

Saluti istituzionali autorità

Interventi: Giorgio De Marchis Direttore del Parco dei Monti Aurunci

“Gli Aurunci e la Regina Viarum: paesaggio e tutela del territorio”.

Maria Laura Cecere Dirigente Scolastico Istituto Omnicomprensivo di Itri

“Semi di domani lungo la Regina Viarum: esperienze, visioni e impegno”

Intervento Elena Palazzo Assessore al Turismo Regione Lazio.

“UN DONO CHE CRESCE”

Consegna, da parte del Parco dei Monti Aurunci, di piantine del territorio a tutti gli studenti, simbolo di cura, appartenenza e futuro.