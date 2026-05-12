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Play off serie B, Benacquista Assicurazioni Latina a Treviglio per Gara-3
LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket si prepara a scendere in campo per Gara 3 dei quarti di finale playoff di Serie B Nazionale. L’appuntamento è fissato per mercoledì 13 maggio alle ore 20:45 al PalaFacchetti di Treviglio, dove i nerazzurri avranno a disposizione il primo match point della serie contro i padroni di casa della Tav Treviglio Brianza Basket.
La formazione guidata da Coach Franco Gramenzi arriva in Lombardia forte del 2-0 conquistato nelle prime due sfide, entrambe caratterizzate da grande intensità fisica, ritmo elevato e continui adattamenti tattici, come spesso accade nelle serie playoff. Dopo il successo ottenuto in Gara 1, Latina ha confermato il proprio valore anche nel secondo confronto, riuscendo a cambiare marcia nella ripresa e a indirizzare la partita grazie a una difesa aggressiva, alla qualità delle letture offensive e alla solidità del collettivo.
Nonostante il doppio vantaggio nella serie, coach Gramenzi ha sottolineato come ogni partita rappresenti una storia diversa e come il livello dell’avversario imponga concentrazione massima: «Per passare il turno servono tre vittorie. Siamo avanti 2-0, ma manca ancora l’ultimo passo». (foto Marika Torcivia)
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Vela, la 100 Miglia del Medio Tirreno chiude il Campionato primaverile del Circeo
SAN FELICE CIRCEO – Si è conclusa ieri, domenica 10 Maggio, la 41^ Centomiglia del Medio Tirreno, regata nazionale offshore in grado di rievocare miti e leggende sulla rotta di Ulisse e manifestazione velica al centro del progetto Mare di Circe patrocinato dal Comune di San Felice Circeo, Informare e Camera di Commercio Latina-Frosinone, con il supporto della Cooperativa Circeo Primo e sotto l’egida della Federazione Italiana Vela.
La regata partita nella tarda mattinata di sabato dal Porto del Circeo, le imbarcazioni hanno navigato sul percorso tradizionale di 100 miglia, prima in direzione Gaeta con boa posizionata davanti la suggestiva Montagna Spaccata, poi alla volta del gate tra Ventotene e Santo Stefano, a seguire Ponza con passaggio obbligato sotto l’imponente Faro della Guardia e Palmarola con i suoi Faraglioni di Mezzogiorno, in ultimo il rientro al Circeo. I partecipanti hanno dovuto fronteggiare condizioni meteorologiche di spiccata variabilità con l’ingresso di una perturbazione atlantica che soprattutto nella notte tra sabato e domenica hanno impegnato duramente gli equipaggi.
I PRIMI ARRIVATI – Il più veloce è stato Spirit il First 40.7 dell’Armatrice Patrizia Loberti portacolori del Circolo Nautico Tecnomar che ha completato il percorso in 17 ore aggiudicandosi la linea d’onore e l’ambito Trofeo Maga Circe, ma è Windy il Grand Soleil 40 di Fabrizio Clemente dello Yacht Club Bracciano Est il protagonista della 41^ edizione della Centomiglia del Medio Tirreno in classe IRC si aggiudica il Trofeo Mario Scarpa, secondo Marlin il Dufour 34 di Tartaglione Magliozzi del Circeo Yacht Vela Club, terzo Spirit. In classe ORC è sempre Windy di Fabrizio Clemente ad aggiudicarsi il Trofeo Hotel Nazionale seguito da Spirit, terzo Joshua l’Italia Yacht di Giuseppe Gubbini del Riviera di Ulisse Sailing Club. Conquista il Trofeo Felice Castoro messo a disposizione dal Torre Badino Yachting Club l’imbarcazione Ombre Rosse lo Starkel 33 di Giuseppe Cerasoli per aver avuto l’equipaggio con maggiore componenti donne.
Con la 100 Miglia del Medio Tirreno si conclude anche il Campionato Primaverile del Circeo che dopo sei prove costiere ed una offshore vede trionfare Marlin il Dufour 34 di Tartaglione Magliozzi del Circeo Yacht Vela Club, secondo Joshua di Giuseppe Gubbini terzo Sica di Aurelio Trento. Nel raggruppamento ORC è Joshua del Riviera di Ulisse Sailing Club ad aggiudicarsi il Campionato Primaverile del Circeo secondo Sica terzo Folgore il Nova 40 della Famiglia Colella. Durante la cerimonia di premiazione, svoltasi nella deck house del Club, il Sindaco di San Felice Circeo Monia Di Cosimo ha sottolineato l’importanza che lo sport della vela ha per San Felice Circeo, e di come questa manifestazione possano essere un volano per il turismo costiero e per l’economia blu del mare e come il Circeo Yacht Vela Club fin dal 1978 si sia impegnato per la promozione e la salvaguardia del mare. A conclusione della premiazione è stata presentatata la IV edizione della Regata delle Rondini manifestazione benefica in favore delle donne operate di tumore al seno in programma il 17 maggio nel Porto di San Felice Circeo.
Main Sponsor della 41^Regata Centomiglia del Medio Tirreno l’Hotel Nazionale di Roma, con il supporto tecnico della Veleria EsseSails di Latina, di BullCar Marine Division, del Pastificio Fedeli, della Pasticceria La Circe Bio di Lorenza Rizzi, del Ristorante AnnarellAmmare e della Serigrafia Linea Verde di Latina.
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Basket, Benacquista Latina batte di nuovo Treviglio e conquista Gara-2 : 85-65
CISTERNA – Al Palasport di Cisterna la Benacquista Assicurazioni Latina Basket conquista anche Gara 2 dei quarti di finale playoff di Serie B Nazionale e si porta sul 2-0 nella serie contro Tav Treviglio Brianza Basket. Dopo una prima metà di gara equilibrata e combattuta, i nerazzurri hanno cambiato marcia nella ripresa, alzando il livello difensivo e trovando continuità offensiva grazie a una bella prova corale.
Latina partirà ora alla volta di Treviglio con la consapevolezza di aver conquistato due punti importanti, ma sapendo che la serie è ancora aperta: «Per passare il turno servono tre vittorie – ha ricordato Gramenzi – e adesso manca ancora l’ultimo passo».
GARA 3 si giocherà mercoledì 13 maggio alle 20:45 al PalaFacchetti di Treviglio.
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Latina Basket, domenica Gara 2 dei playoff contro Treviglio
Dopo la vittoria nel primo confronto della serie, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket si prepara a tornare in campo per Gara 2 dei quarti di finale playoff di Serie B Nazionale contro la Tav Treviglio Brianza Basket. La sfida è in programma domenica 10 maggio alle 20 al Palasport di Cisterna di Latina. Il primo atto della serie ha confermato l’equilibrio tra le due squadre, protagoniste di una gara intensa e combattuta fino agli ultimi possessi. I nerazzurri sono riusciti a conquistare il primo punto grazie alla solidità del gruppo e alla lucidità nei momenti decisivi del match. Nel post partita di Gara 1, coach Franco Gramenzi ha evidenziato il valore dell’avversaria e la necessità di continuare a crescere nel corso della serie, limitando gli errori e adattandosi alle caratteristiche di una squadra esperta come Treviglio. La serie, al meglio delle cinque partite, proseguirà poi al PalaFacchetti per Gara 3, in programma mercoledì 13 maggio. Per Latina sarà ancora fondamentale il sostegno del pubblico nerazzurro, già protagonista nella sfida inaugurale della serie playoff.
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