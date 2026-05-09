ATTUALITA'
Uscito un nuovo pezzo di Calcutta: l’inedito nell’album di Liberato
LATINA – Calcutta lancia un nuovo pezzo e lo fa con una storia sui social. Il brano è uscito sulle piattaforme di streaming allo scoccare della mezzanotte all’interno di “Radio Liberato” nuovo disco dell’artista Liberato che contiene quindici tracce e tra queste l’inedito interpretato da Calcutta dal titolo “Me staje appennenn’ amò”.
“Ho avuto il grande piacere di produrre e cantare nell’oscurità del mio studio questa bella canzone di Liberato – scrive in una storia Calcutta – per il suo nuovo disco di sorprese. Per il resto ci vediamo presto”, posta il cantautore di Latina al secolo Edoardo D’Erme, considerato il principale esponente dell’indie pop italiano.
ATTUALITA'
Saluta Latina il colonnello Antonio De Lise, dirigerà il Nucleo Investigativo di Roma
LATINA – Dopo oltre cinque anni di risultati investigativi sul territorio provinciale di Latina, arriva un’importante riconoscimento per il tenente colonnello Antonio De Lise. Il comandante del Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Latina, ricoprirà lo stesso incarico a Roma, da settembre, proprio a due passi dal Colosseo. Ma lascia già da lunedì la Caserma Cimarrusti per cominciare un periodo di affiancamento all’attuale Comandante della delicata struttura di Via in Selci nella Capitale.
L’arresto del latitante Massimiliano Del Vecchio, inserito nella lista dei più pericolosi, avvenuto ad agosto scorso in Spagna; le interdittive antimafia; la caccia, ormai sempre più complessa, ai capitali “sporchi”, accumulati in maniera illecita, con sequestri per diversi milioni di euro alla criminalità organizzata, ma non solo; la lotta al traffico di stupefacenti e poi il rapporto di fiducia con i cittadini costruito giorno dopo giorno, nel bilancio del quinquennio che si è praticamente chiuso con l’inchiesta Porta Napoletana a Terracina.
“Tendo sempre a fare una differenza tra le inchieste più complesse e quelle che danno più emozioni, in questo caso credo che le due cose possano coincidere, perché quella che è stata l’inchiesta più complessa del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Latina è concisa anche con quella che ha dato emozioni, perché sappiamo che è stata utile a qualcuno che, in quel momento particolare della sua esistenza, era in difficoltà. Sicuramente non è un merito mio, è un merito del gruppo che ho guidato, un gruppo motivato e preparato a cui molti cittadini hanno espresso il loro apprezzamento. Non posso non ricordare che ho avuto sopra di me comandanti illuminati e in grado di poter dare le indicazioni giuste e anche di fissare gli obiettivi più utili per questo territorio.”
Un tempo quello trascorso a Latina che ha portato anche novità sotto il profilo familiare: “Qui, mi sono trovato bene, ci siamo trovati bene io e la mia famiglia, sicuramente abbiamo trovato un territorio che al di là delle criticità è stato accogliente sia con me che con loro ed è sicuramente un territorio dove probabilmente torneremo anche con vesti diverse. Dal punto di vista professionale, invece, l’incarico avuto mi sarà sicuramente utile per cercare di rappresentare al meglio quello che sarà il mio incarico futuro. Spero di ripagare la fiducia che l’Arma dei Carabinieri mi ha dato nell’assegnarmi il nuovo incarico a Roma”.
ATTUALITA'
Galleria Monte Giove, Giannetti: “Lavori in ritardo, ma quelli nella seconda canna saranno più brevi”
LATINA – Si è tenuto a metà settimana nella sede della Provincia di Latina, alla presenza del Presidente Carnevale, un incontro per discutere del nuovo Ponte sul Sisto in cui l’Anas ha aggiornato anche sui lavori in corso nella galleria di Monte Giove che stanno richiedendo più tempo del previsto. Lo rende noto il sindaco Francesco Giannetti presente alla riunione, rispondendo alle critiche arrivate da Pd e Forza Italia. Spiega Giannetti che “si sta lavorando sull’impiantistica relativa ad entrambe le canne. Ne conseguirà una riduzione dei tempi di lavorazione preventivati sulla seconda canna. Ma ulteriori e più dettagliate informazioni sarà lo stesso responsabile regionale di Anas Marco Moladori a fornirle il prossimo 22 maggio, in occasione del punto stampa previsto a Terracina con i vertici della Regione Lazio, per l’apertura del cantiere sulla parete rocciosa di Monte Cucca”. E’ questa l’altra notizia dopo lo stanziamento di fondi per il ripristino della tratta ferroviaria Terracina-Priverno, si sta stilando il cronoprogramma: “Sono molto fiducioso che entro la fine dell’anno potranno cominciare anche i lavori di RFI direttamente sul tratto ferroviario, ma del cronoprogramma completo verrà data una puntuale comunicazione appena definita la progettazione”, aggiunge Giannetti.
ATTUALITA'
Nuovi uffici della Questura all’ex Icos: sopralluogo di Ater e Questura sul cantiere
LATINA – Il Questore di Latina, Fausto Vinci ha visitato oggi il cantiere ex Icos nell’area destinata a ospitare i nuovi uffici della Questura dedicati al rilascio dei passaporti e ai servizi per l’immigrazione. Accompagnato dal Presidente di Ater Latina, Enrico Dellapietà, dal Direttore Generale di Ater, Massimo Monacelli con lo staff tecnico della Questura ha verificato l’avanzamento dei lavori che procedono – spiega Ater in una nota – nel rispetto del cronoprogramma previsto dal PNRR. L’intervento prevede la realizzazione di due livelli da circa 650 metri quadrati ciascuno, progettati per garantire elevati standard di funzionalità, accessibilità ed efficienza nell’erogazione dei servizi al pubblico. Sotto il profilo architettonico e costruttivo, l’opera si distingue per l’impiego della tecnologia X-Lam, sistema innovativo in legno strutturale ad alte prestazioni che assicura sostenibilità ambientale, efficienza energetica, rapidità esecutiva ed elevati standard di sicurezza e comfort abitativo.
“Ho constatato con soddisfazione l’avanzamento dei lavori e l’ottima configurazione degli spazi interni – ha dichiarato il Questore Vinci –. La posizione strategica dell’immobile, collocato in un importante nodo viario cittadino, consentirà di migliorare sensibilmente l’accessibilità ai servizi. Il confronto costante con Ater ci ha inoltre permesso di adeguare gli ambienti alle specifiche esigenze operative della Questura, ottenendo risposte concrete ed efficaci”.
“In qualità di soggetto attuatore per conto dell’Amministrazione comunale – ha evidenziato il Presidente Dellapietà – desidero sottolineare la rapidità di esecuzione dell’intervento e l’elevato impegno profuso dalle professionalità tecniche coinvolte. Stiamo realizzando una struttura moderna e funzionale, frutto di una stretta sinergia istituzionale con il Comune di Latina. Fondamentale si è rivelato anche il dialogo continuo con la Questura, che ha consentito di integrare nel progetto tutte le esigenze operative necessarie”.
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