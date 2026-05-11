Gli aforismi di Roberto Campagna al Salone del Libro di Torino

LATINA – Tra le novità che la casa editrice Ensemble presenterà al Salone internazionale del Libro di Torino, in programma dal 14 al 18 maggio, ci sarà anche “Anche non far niente costa fatica” di Roberto Campagna. Il libro è la terza raccolta di aforismi dello scrittore pontino. Così come nella seconda, anche in questa terza raccolta gli aforismi sono duecento: “L’aforisma – spiega l’autore in una nota – è parente stretto della massima, della sentenza, ed è vicino al proverbio. Capace di unire forma e contenuto, di cementare generale e parziale, è dilettevole e piacevole al tempo stesso. E anche in questa terza raccolta c’è tutto e il contrario di tutto: la saggezza popolare, spesso rischiosamente collimante col “senso comune”, e la distillazione faticosa della sintesi intellettuale, “filosofica”.

“La bellezza, si dice, non è tutto nella vita, ma resta sempre un bel vantaggio”, “Il peggior tradimento è quello che si fa a sé stessi, alle proprie idee”, “ A settant’anni, è importante come stai, non come sei”, “La verità non si urla mai, si dice sempre a bassa voce” e “I pidocchi rifatti sono peggio dei vecchi pidocchioni”. “Gli aforismi della prima raccolta – ha affermato Campagna – li appuntavo su fogliettini o pezzi di carta e poi riunivo quelli che non cestinavo. Li buttavo non perché non funzionassero o non mi piacessero, ma perché non pensavo di pubblicarli. Quando poi alcuni amici, a cui ogni tanto li leggevo o li regalavo, mi hanno spinto a proporli a qualche editore, sono riuscito a raccapezzarne una parte. Invece, così come quelli della seconda raccolta, quest’ ultimi li trascrivevo nel ‘fedele’ taccuino per poi riportarli in un file, numerandoli”. “Senza inutili fronzoli e logoranti attese Campagna – sostiene Ruozzi – va subito al cuore dei problemi , cercando di denudarci delle maschere che così spesso amiamo indossare. I suoi aforismi sono minuscole lapidarie lezioni di vita, tanto più preziose perché contengono esperienze meditate e riscontrare di persona. Il tutto condito di sagaci sali epigrammatici, divertenti giochi di parole, sorprendenti facezie linguistiche”.

Giunto alla XXXVIII edizione, il Salone, come sempre, si tiene al Lingotto Fiere. Il tema di quest’edizione è ispirato a “Il mondo salvato dai ragazzini” di Elsa Morante.