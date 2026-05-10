Al Francioni “Dal Red Carpet al Campo”: la partita del Cuore attori contro vigili del Fuoco di Latina

LATINA – Lo stadio Domenico Francioni di Latina accoglierà la prima edizione di Dal Red Carpet al Campo, la Partita del Cuore 2026 che vedrà sfidarsi la Nazionale Italiana Attori e i Vigili del Fuoco di Latina. L’appuntamento è fissato per la mattina di venerdì 5 giugno, con un fischio d’inizio preceduto da uno show che animerà lo stadio già dalle ore 10.00. La presentazione dell’evento si è tenuta sabato pomeriggio al Latina Fiori.

L’iniziativa, nata dall’impegno dell’Associazione Culturale Il Cerchio delle Idee, guidata da Stefania Mariani, Daniela Stefanelli e Maurizio Castagna, gode del prestigioso patrocinio della Regione Lazio, della Provincia e del Comune di Latina. Oltre al valore sportivo, l’evento punta dritto al cuore della solidarietà; i proventi sosterranno l’UNICEF e il progetto “La Scuola in Scatola”, un kit educativo portatile fondamentale per garantire il diritto all’istruzione ai bambini che vivono in contesti di crisi umanitaria o disastri naturali.

Piergiacomo Cancelliere Comandante dei Vigili del Fuoco di Latina, Livio Lozzi e Domenico Fortunato per la Nazionale Attori e Ileana Ogliari per l’UNICEF hanno sottolineato valore e scopo dell’iniziativa.

La presentazione ha visto la partecipazione di un nutrito tavolo di relatori, tra cui i rappresentanti delle istituzioni locali come gli assessori Andrea Chiarato, Gianluca Di Cocco e Federica Censi, insieme alla consigliera Valentina Colonna.

L’evento non sarà una semplice partita di calcio, ma un grande festival dedicato alle famiglie per celebrare l’inizio dell’estate. Il commento tecnico e giornalistico sarà affidato a una coppia inedita: la giornalista Dina Tomezzoli sarà affiancata da un ospite d’eccezione amato dai più piccoli, Geronimo Stilton, il celebre direttore de L’Eco del Roditore. Lo spettacolo continuerà durante l’intervallo con performance di alto livello che coinvolgeranno le eccellenze del territorio e non solo. Grazie alla collaborazione con il Gruppo Rainbow, le Winx incanteranno il pubblico con le loro coreografie e saranno disponibili per foto e autografi. Sul prato del Francioni si alterneranno inoltre il Balletto di Latina diretto da Valentina Zagami, le Official Cheerleaders del Galilei Sani guidate da Cristina Bartolini e il Coro di voci bianche del Circolo Cittadino diretto da Paola Vannoli. La forza e la disciplina saranno rappresentate dai campioni mondiali di kickboxing Mario Cristofaro e Yuri Quaranta, mentre il tocco “American style” sarà garantito dai Buffalos Latina, eccellenza del football americano locale che curerà anche la cornice d’ingresso delle squadre in campo capitanati dal coach Alex D’Amico. «Questa giornata rappresenta molto più di un evento sportivo – ha dichiarato Stefania Mariani, presidente de Il Cerchio delle Idee – l’unione tra scuola, sport e spettacolo è la chiave per difendere il futuro dei bambini». Un ringraziamento corale è stato rivolto a tutti i partner e agli sponsor locali che hanno reso possibile questa imponente macchina organizzativa.

«Il successo di questa iniziativa è possibile anche grazie al sostegno di numerose realtà locali che hanno dimostrato una grande sensibilità – ha spiegato Stefania Mariani – Da Cantina Villa Gianna a Villa Egidio, passando per Dolci Pasticci, il Todis di via Ezio, Latinafiori e Nel mondo di Nemo, fino a Taffo Funeral Services, G.&S. Ragaglia, Bongioanni Caldaie, Le Case di Silvia, Dragonfly – Centro Olistico, Libreria Feltrinelli, La Giungla di Alice Pet Shop, Santori Termoidraulica ed Elida Toson. Un supporto prezioso che vede al nostro fianco anche Lo Strillone, Il Giornale Sportivo e il gruppo Mondo Radio con le emittenti Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Molti di loro hanno già acquistato blocchi di biglietti, che restano comunque disponibili per tutti sia sulla piattaforma digitale che presso i punti fisici in città». L’invito per tutti è quello di riempire gli spalti dello stadio Francioni per giocare insieme la partita più importante: quella per il diritto allo studio e per il sorriso delle nuove generazioni. I biglietti per partecipare a questa grande festa della solidarietà sono già disponibili sulla piattaforma CiaoTickets.

https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/dal-red-carpet-al-campo-la-partita-del-cuore-2026-latina