APPUNTAMENTI
Al Francioni “Dal Red Carpet al Campo”: la partita del Cuore attori contro vigili del Fuoco di Latina
LATINA – Lo stadio Domenico Francioni di Latina accoglierà la prima edizione di Dal Red Carpet al Campo, la Partita del Cuore 2026 che vedrà sfidarsi la Nazionale Italiana Attori e i Vigili del Fuoco di Latina. L’appuntamento è fissato per la mattina di venerdì 5 giugno, con un fischio d’inizio preceduto da uno show che animerà lo stadio già dalle ore 10.00. La presentazione dell’evento si è tenuta sabato pomeriggio al Latina Fiori.
L’iniziativa, nata dall’impegno dell’Associazione Culturale Il Cerchio delle Idee, guidata da Stefania Mariani, Daniela Stefanelli e Maurizio Castagna, gode del prestigioso patrocinio della Regione Lazio, della Provincia e del Comune di Latina. Oltre al valore sportivo, l’evento punta dritto al cuore della solidarietà; i proventi sosterranno l’UNICEF e il progetto “La Scuola in Scatola”, un kit educativo portatile fondamentale per garantire il diritto all’istruzione ai bambini che vivono in contesti di crisi umanitaria o disastri naturali.
Piergiacomo Cancelliere Comandante dei Vigili del Fuoco di Latina, Livio Lozzi e Domenico Fortunato per la Nazionale Attori e Ileana Ogliari per l’UNICEF hanno sottolineato valore e scopo dell’iniziativa.
La presentazione ha visto la partecipazione di un nutrito tavolo di relatori, tra cui i rappresentanti delle istituzioni locali come gli assessori Andrea Chiarato, Gianluca Di Cocco e Federica Censi, insieme alla consigliera Valentina Colonna.
L’evento non sarà una semplice partita di calcio, ma un grande festival dedicato alle famiglie per celebrare l’inizio dell’estate. Il commento tecnico e giornalistico sarà affidato a una coppia inedita: la giornalista Dina Tomezzoli sarà affiancata da un ospite d’eccezione amato dai più piccoli, Geronimo Stilton, il celebre direttore de L’Eco del Roditore. Lo spettacolo continuerà durante l’intervallo con performance di alto livello che coinvolgeranno le eccellenze del territorio e non solo. Grazie alla collaborazione con il Gruppo Rainbow, le Winx incanteranno il pubblico con le loro coreografie e saranno disponibili per foto e autografi. Sul prato del Francioni si alterneranno inoltre il Balletto di Latina diretto da Valentina Zagami, le Official Cheerleaders del Galilei Sani guidate da Cristina Bartolini e il Coro di voci bianche del Circolo Cittadino diretto da Paola Vannoli. La forza e la disciplina saranno rappresentate dai campioni mondiali di kickboxing Mario Cristofaro e Yuri Quaranta, mentre il tocco “American style” sarà garantito dai Buffalos Latina, eccellenza del football americano locale che curerà anche la cornice d’ingresso delle squadre in campo capitanati dal coach Alex D’Amico. «Questa giornata rappresenta molto più di un evento sportivo – ha dichiarato Stefania Mariani, presidente de Il Cerchio delle Idee – l’unione tra scuola, sport e spettacolo è la chiave per difendere il futuro dei bambini». Un ringraziamento corale è stato rivolto a tutti i partner e agli sponsor locali che hanno reso possibile questa imponente macchina organizzativa.
«Il successo di questa iniziativa è possibile anche grazie al sostegno di numerose realtà locali che hanno dimostrato una grande sensibilità – ha spiegato Stefania Mariani – Da Cantina Villa Gianna a Villa Egidio, passando per Dolci Pasticci, il Todis di via Ezio, Latinafiori e Nel mondo di Nemo, fino a Taffo Funeral Services, G.&S. Ragaglia, Bongioanni Caldaie, Le Case di Silvia, Dragonfly – Centro Olistico, Libreria Feltrinelli, La Giungla di Alice Pet Shop, Santori Termoidraulica ed Elida Toson. Un supporto prezioso che vede al nostro fianco anche Lo Strillone, Il Giornale Sportivo e il gruppo Mondo Radio con le emittenti Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Molti di loro hanno già acquistato blocchi di biglietti, che restano comunque disponibili per tutti sia sulla piattaforma digitale che presso i punti fisici in città». L’invito per tutti è quello di riempire gli spalti dello stadio Francioni per giocare insieme la partita più importante: quella per il diritto allo studio e per il sorriso delle nuove generazioni. I biglietti per partecipare a questa grande festa della solidarietà sono già disponibili sulla piattaforma CiaoTickets.
https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/dal-red-carpet-al-campo-la-partita-del-cuore-2026-latina
APPUNTAMENTI
Latina celebra i 150 anni dalla nascita di Cambellotti, Zaccheo: “Evento per raccontare la nostra identità”
Domenica 10 maggio ricorrono i 150 anni dalla nascita di Duilio Cambellotti, tra le figure più rappresentative del Novecento italiano e protagonista del racconto artistico dell’Agro Pontino e della nascita di Latina. In occasione dell’anniversario, il presidente della Fondazione Latina 2032, Vincenzo Zaccheo, ha annunciato la volontà di proporre un grande evento dedicato all’artista.
“Cambellotti non è soltanto un artista, ma una parte viva della nostra identità”, ha dichiarato Zaccheo, sottolineando il profondo legame tra le opere dell’autore e la storia della bonifica pontina. Bozzetti, immagini e rappresentazioni del lavoro nei campi hanno infatti accompagnato la trasformazione del territorio, diventando simboli della memoria collettiva pontina.
Nel suo intervento Zaccheo ha ricordato anche il valore del Museo Cambellotti, definito un presidio culturale fondamentale per la città. Un museo nato, ha spiegato, grazie all’intuizione dell’ex sindaco Ajmone Finestra e dell’allora assessore alla Cultura Francesco Tetro. L’obiettivo della Fondazione sarà quello di costruire un evento capace di valorizzare pienamente la figura di Cambellotti, coinvolgendo la città e rafforzando la consapevolezza del patrimonio culturale del territorio.
APPUNTAMENTI
Quando la rete cura: a Latina un convegno dedicato al futuro dell’oncologia
La sanità, il territorio e il mondo dell’associazionismo insieme per rafforzare la rete oncologica nella provincia pontina. Si terrà sabato 16 maggio alle 20.30, al Circolo Cittadino S. Palumbo di Latina, il convegno “Oncologia: quando la rete fa la differenza”, promosso dall’Associazione Noi per l’Oncologia ODV con il patrocinio della Provincia e del Comune di Latina. L’iniziativa punta ad accendere i riflettori sull’importanza della collaborazione tra istituzioni, professionisti sanitari e realtà associative per migliorare la presa in carico dei pazienti oncologici e la qualità delle cure sul territorio. La serata sarà moderata dalla dottoressa Venerina Sciacca e si aprirà con gli interventi istituzionali.
Il dottor Nello Salesi presenterà un quadro epidemiologico dei tumori nella provincia pontina, mentre il professor Fabio Ricci illustrerà la nuova rete oncologica della Asl di Latina e il ruolo dell’integrazione tra servizi e strutture sanitarie. Spazio anche ai temi della comunicazione e delle terapie integrate con l’intervento della dottoressa Assunta Lombardi, che approfondirà l’importanza di un approccio multidisciplinare e centrato sulla persona. A chiudere la parte scientifica sarà la dottoressa Giovanna Miele, che parlerà del contributo dell’associazionismo, del welfare e della cultura nei percorsi di cura e sostegno ai pazienti. Al termine del convegno spazio alla musica con “Sinfonia della speranza”, concerto dei Giovani Filarmonici Pontini pensato come momento di sensibilizzazione e condivisione.
APPUNTAMENTI
Fibromialgia, a Cisterna convegno scientifico e un leccio: “Ci battiamo perché la fibromialgia possa essere riconosciuta nei LEA”
CISTERNA – Nell’Aula consiliare del Comune di Cisterna si è aperto questa mattina il convegno medico-scientifico dal titolo “Fibromialgia: l’approccio multidisciplinare e le sue implicazioni sociali” promosso dall’Associazione Fibromialgia Italia – AFI Odv. L’evento gode del patrocinio del Comune di Cisterna, di Regione Lazio, Ordine dei Medici di Latina, CRI Comitato di Latina, CNAF (Coordinamento Nazionale Associazioni di Fibromialgia) e Abracadabra. In occasione dell’evento e per accendere una luce sulla malattia, a Cisterna è stato piantato un leccio in Piazza dell’Esodo Cisternese, con l’auspicio che in altre città della provincia e del Lazio seguano iniziative simili.
“Questo è il primo convegno scientifico che si svolge el Lazio su questa patologia, un’occasione per far conoscere al meglio la Fibromialgia, patologia che causa dolore cronico acuto e astenia – spiega il dottor Gino Cece che modera il dibattito tra esperti – Ci battiamo perché la fibromialgia possa essere riconosciuta nei LEA e si possa accedere a diagnosi e terapie precoci”.
Presente a Latina per l’appuntamento la presidente della Associazione Fibromialgia Italia – AFI Odv, Antonella Moretto: “La fibromialgia colpisce il 3% circa della popolazione può costare ai pazienti una cifra mensile tra i 400 e i 1200 euro. Martedì prossimo 12 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia saremo a Roma, in Senato per un evento in streaming”.
Il programma dei lavori prevede:
– Saluti istituzionali del consigliere regionale Angelo Tripodi, Vice Presidente Commissione Sanità Regione Lazio e del Sindaco di Cisterna Valentino Mantini;
– “Il medico di base di fronte la fibromialgia”: Giovanni Cirilli, ex medico di base, sindacalista regionale FIMMG e Presidente Ordine dei Medici di Latina;
– “Cos’è la sindrome fibromialgica e come può aiutare chi ne è affetto?”: Mauro Granata, specialista in Reumatologia e Medicina interna;
– “Fibromialgia, autoimmunità e infiammazione”: Marino Paroli, specialista in Immunologia clinica, reumatologia – Centro per la Diagnosi e Terapia delle Malattie Reumatiche Università di Roma “La Sapienza” Polo Pontino;
– “Ormoni e fibromialgia, ruolo e implicazioni”: Nicolemaria Cece, medico specialista in Endocrinologia e Malattie Metaboliche;
– “L’importanza dell’alimentazione nella fibromialgia”: Federica Pesce, biologa nutrizionista clinica in patologie croniche e infiammatorie;
– “Terapia del dolore, medicina alternativa: uso di cannabis”: Anna Maria Palliccia, specialista in Anestesia, rianimazione e terapia del dolore e Alessandro Mariani, specialista in Anestesia, rianimazione e terapia del dolore.
Ore 11: Break.
– “La persona e il suo corpo: quale percorso riabilitativo?”: Tiziana Nava, fisioterapista e posturologa, Docente Universitaria e Master;
– “Paziente e medico: l’importanza della comunicazione e della relazione”: Antonella Moretto;
– “Il ruolo della Croce Rossa Italiana”: Lorenzo Munari, presidente Croce Rossa Italiana Comitato di Latina;
– “La fibromialgia, aspetti medico-legali”: Belardino Rossi, ex Presidente di Distretto, Medico legale Distretto ASL LT1;
– “La fibromialgia e l’Inps”: Diego Cianchetti, avvocato.
Alle ore 13 è in prevista una tavola rotonda con la partecipazione del pubblico, poi alle ore 14 le conclusioni e i saluti finali.
Il convegno medico-scientifico sarà preceduto da altri momenti significativi venerdì 8 maggio. Alle ore 16, sempre nell’Aula consiliare, ci sarà la consegna degli attestati di partecipazione al corso organizzato dall’Associazione Fibromialgia Italia – AFI Odv in collaborazione con Croce Rossa Italiana delle persone che potranno dedicarsi agli sportelli informativi e all’ascolto. A seguire, si terrà la piantumazione di un albero in largo Alfonso Volpi messo a disposizione dai Carabinieri del Nucleo Forestale di Cisterna.
Più Letti
-
TITOLI7 ore fa
I quotidiani di Latina in un click – 10 maggio 2026
-
TITOLI1 giorno fa
I quotidiani di Latina in un click – 9 maggio 2026
-
TITOLI2 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 8 maggio 2026
-
TITOLI3 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 7 maggio 2026
-
TITOLI4 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 6 maggio 2026
-
TITOLI5 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 5 maggio 2026
-
TITOLI6 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 4 maggio 2026
-
TITOLI1 settimana fa
I quotidiani di Latina in un click – 3 maggio 2026