SPORT
Basket, Benacquista Latina batte di nuovo Treviglio e conquista Gara-2 : 85-65
CISTERNA – Al Palasport di Cisterna la Benacquista Assicurazioni Latina Basket conquista anche Gara 2 dei quarti di finale playoff di Serie B Nazionale e si porta sul 2-0 nella serie contro Tav Treviglio Brianza Basket. Dopo una prima metà di gara equilibrata e combattuta, i nerazzurri hanno cambiato marcia nella ripresa, alzando il livello difensivo e trovando continuità offensiva grazie a una bella prova corale.
Latina partirà ora alla volta di Treviglio con la consapevolezza di aver conquistato due punti importanti, ma sapendo che la serie è ancora aperta: «Per passare il turno servono tre vittorie – ha ricordato Gramenzi – e adesso manca ancora l’ultimo passo».
GARA 3 si giocherà mercoledì 13 maggio alle 20:45 al PalaFacchetti di Treviglio.
SPORT
Vela, la 100 Miglia del Medio Tirreno chiude il Campionato primaverile del Circeo
SAN FELICE CIRCEO – Si è conclusa ieri, domenica 10 Maggio, la 41^ Centomiglia del Medio Tirreno, regata nazionale offshore in grado di rievocare miti e leggende sulla rotta di Ulisse e manifestazione velica al centro del progetto Mare di Circe patrocinato dal Comune di San Felice Circeo, Informare e Camera di Commercio Latina-Frosinone, con il supporto della Cooperativa Circeo Primo e sotto l’egida della Federazione Italiana Vela.
La regata partita nella tarda mattinata di sabato dal Porto del Circeo, le imbarcazioni hanno navigato sul percorso tradizionale di 100 miglia, prima in direzione Gaeta con boa posizionata davanti la suggestiva Montagna Spaccata, poi alla volta del gate tra Ventotene e Santo Stefano, a seguire Ponza con passaggio obbligato sotto l’imponente Faro della Guardia e Palmarola con i suoi Faraglioni di Mezzogiorno, in ultimo il rientro al Circeo. I partecipanti hanno dovuto fronteggiare condizioni meteorologiche di spiccata variabilità con l’ingresso di una perturbazione atlantica che soprattutto nella notte tra sabato e domenica hanno impegnato duramente gli equipaggi.
I PRIMI ARRIVATI – Il più veloce è stato Spirit il First 40.7 dell’Armatrice Patrizia Loberti portacolori del Circolo Nautico Tecnomar che ha completato il percorso in 17 ore aggiudicandosi la linea d’onore e l’ambito Trofeo Maga Circe, ma è Windy il Grand Soleil 40 di Fabrizio Clemente dello Yacht Club Bracciano Est il protagonista della 41^ edizione della Centomiglia del Medio Tirreno in classe IRC si aggiudica il Trofeo Mario Scarpa, secondo Marlin il Dufour 34 di Tartaglione Magliozzi del Circeo Yacht Vela Club, terzo Spirit. In classe ORC è sempre Windy di Fabrizio Clemente ad aggiudicarsi il Trofeo Hotel Nazionale seguito da Spirit, terzo Joshua l’Italia Yacht di Giuseppe Gubbini del Riviera di Ulisse Sailing Club. Conquista il Trofeo Felice Castoro messo a disposizione dal Torre Badino Yachting Club l’imbarcazione Ombre Rosse lo Starkel 33 di Giuseppe Cerasoli per aver avuto l’equipaggio con maggiore componenti donne.
Con la 100 Miglia del Medio Tirreno si conclude anche il Campionato Primaverile del Circeo che dopo sei prove costiere ed una offshore vede trionfare Marlin il Dufour 34 di Tartaglione Magliozzi del Circeo Yacht Vela Club, secondo Joshua di Giuseppe Gubbini terzo Sica di Aurelio Trento. Nel raggruppamento ORC è Joshua del Riviera di Ulisse Sailing Club ad aggiudicarsi il Campionato Primaverile del Circeo secondo Sica terzo Folgore il Nova 40 della Famiglia Colella. Durante la cerimonia di premiazione, svoltasi nella deck house del Club, il Sindaco di San Felice Circeo Monia Di Cosimo ha sottolineato l’importanza che lo sport della vela ha per San Felice Circeo, e di come questa manifestazione possano essere un volano per il turismo costiero e per l’economia blu del mare e come il Circeo Yacht Vela Club fin dal 1978 si sia impegnato per la promozione e la salvaguardia del mare. A conclusione della premiazione è stata presentatata la IV edizione della Regata delle Rondini manifestazione benefica in favore delle donne operate di tumore al seno in programma il 17 maggio nel Porto di San Felice Circeo.
Main Sponsor della 41^Regata Centomiglia del Medio Tirreno l’Hotel Nazionale di Roma, con il supporto tecnico della Veleria EsseSails di Latina, di BullCar Marine Division, del Pastificio Fedeli, della Pasticceria La Circe Bio di Lorenza Rizzi, del Ristorante AnnarellAmmare e della Serigrafia Linea Verde di Latina.
SPORT
Latina Basket, domenica Gara 2 dei playoff contro Treviglio
Dopo la vittoria nel primo confronto della serie, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket si prepara a tornare in campo per Gara 2 dei quarti di finale playoff di Serie B Nazionale contro la Tav Treviglio Brianza Basket. La sfida è in programma domenica 10 maggio alle 20 al Palasport di Cisterna di Latina. Il primo atto della serie ha confermato l’equilibrio tra le due squadre, protagoniste di una gara intensa e combattuta fino agli ultimi possessi. I nerazzurri sono riusciti a conquistare il primo punto grazie alla solidità del gruppo e alla lucidità nei momenti decisivi del match. Nel post partita di Gara 1, coach Franco Gramenzi ha evidenziato il valore dell’avversaria e la necessità di continuare a crescere nel corso della serie, limitando gli errori e adattandosi alle caratteristiche di una squadra esperta come Treviglio. La serie, al meglio delle cinque partite, proseguirà poi al PalaFacchetti per Gara 3, in programma mercoledì 13 maggio. Per Latina sarà ancora fondamentale il sostegno del pubblico nerazzurro, già protagonista nella sfida inaugurale della serie playoff.
APPUNTAMENTI
Al Francioni “Dal Red Carpet al Campo”: la partita del Cuore attori contro vigili del Fuoco di Latina
LATINA – Lo stadio Domenico Francioni di Latina accoglierà la prima edizione di Dal Red Carpet al Campo, la Partita del Cuore 2026 che vedrà sfidarsi la Nazionale Italiana Attori e i Vigili del Fuoco di Latina. L’appuntamento è fissato per la mattina di venerdì 5 giugno, con un fischio d’inizio preceduto da uno show che animerà lo stadio già dalle ore 10.00. La presentazione dell’evento si è tenuta sabato pomeriggio al Latina Fiori.
L’iniziativa, nata dall’impegno dell’Associazione Culturale Il Cerchio delle Idee, guidata da Stefania Mariani, Daniela Stefanelli e Maurizio Castagna, gode del prestigioso patrocinio della Regione Lazio, della Provincia e del Comune di Latina. Oltre al valore sportivo, l’evento punta dritto al cuore della solidarietà; i proventi sosterranno l’UNICEF e il progetto “La Scuola in Scatola”, un kit educativo portatile fondamentale per garantire il diritto all’istruzione ai bambini che vivono in contesti di crisi umanitaria o disastri naturali.
Piergiacomo Cancelliere Comandante dei Vigili del Fuoco di Latina, Livio Lozzi e Domenico Fortunato per la Nazionale Attori e Ileana Ogliari per l’UNICEF hanno sottolineato valore e scopo dell’iniziativa.
La presentazione ha visto la partecipazione di un nutrito tavolo di relatori, tra cui i rappresentanti delle istituzioni locali come gli assessori Andrea Chiarato, Gianluca Di Cocco e Federica Censi, insieme alla consigliera Valentina Colonna.
L’evento non sarà una semplice partita di calcio, ma un grande festival dedicato alle famiglie per celebrare l’inizio dell’estate. Il commento tecnico e giornalistico sarà affidato a una coppia inedita: la giornalista Dina Tomezzoli sarà affiancata da un ospite d’eccezione amato dai più piccoli, Geronimo Stilton, il celebre direttore de L’Eco del Roditore. Lo spettacolo continuerà durante l’intervallo con performance di alto livello che coinvolgeranno le eccellenze del territorio e non solo. Grazie alla collaborazione con il Gruppo Rainbow, le Winx incanteranno il pubblico con le loro coreografie e saranno disponibili per foto e autografi. Sul prato del Francioni si alterneranno inoltre il Balletto di Latina diretto da Valentina Zagami, le Official Cheerleaders del Galilei Sani guidate da Cristina Bartolini e il Coro di voci bianche del Circolo Cittadino diretto da Paola Vannoli. La forza e la disciplina saranno rappresentate dai campioni mondiali di kickboxing Mario Cristofaro e Yuri Quaranta, mentre il tocco “American style” sarà garantito dai Buffalos Latina, eccellenza del football americano locale che curerà anche la cornice d’ingresso delle squadre in campo capitanati dal coach Alex D’Amico. «Questa giornata rappresenta molto più di un evento sportivo – ha dichiarato Stefania Mariani, presidente de Il Cerchio delle Idee – l’unione tra scuola, sport e spettacolo è la chiave per difendere il futuro dei bambini». Un ringraziamento corale è stato rivolto a tutti i partner e agli sponsor locali che hanno reso possibile questa imponente macchina organizzativa.
«Il successo di questa iniziativa è possibile anche grazie al sostegno di numerose realtà locali che hanno dimostrato una grande sensibilità – ha spiegato Stefania Mariani – Da Cantina Villa Gianna a Villa Egidio, passando per Dolci Pasticci, il Todis di via Ezio, Latinafiori e Nel mondo di Nemo, fino a Taffo Funeral Services, G.&S. Ragaglia, Bongioanni Caldaie, Le Case di Silvia, Dragonfly – Centro Olistico, Libreria Feltrinelli, La Giungla di Alice Pet Shop, Santori Termoidraulica ed Elida Toson. Un supporto prezioso che vede al nostro fianco anche Lo Strillone, Il Giornale Sportivo e il gruppo Mondo Radio con le emittenti Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Molti di loro hanno già acquistato blocchi di biglietti, che restano comunque disponibili per tutti sia sulla piattaforma digitale che presso i punti fisici in città». L’invito per tutti è quello di riempire gli spalti dello stadio Francioni per giocare insieme la partita più importante: quella per il diritto allo studio e per il sorriso delle nuove generazioni. I biglietti per partecipare a questa grande festa della solidarietà sono già disponibili sulla piattaforma CiaoTickets.
https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/dal-red-carpet-al-campo-la-partita-del-cuore-2026-latina
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