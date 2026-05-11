Basket, Benacquista Latina batte di nuovo Treviglio e conquista Gara-2 : 85-65

SAN FELICE CIRCEO – Si è conclusa ieri, domenica 10 Maggio, la 41^ Centomiglia del Medio Tirreno, regata nazionale offshore in grado di rievocare miti e leggende sulla rotta di Ulisse e manifestazione velica al centro del progetto Mare di Circe patrocinato dal Comune di San Felice Circeo, Informare e Camera di Commercio Latina-Frosinone, con il supporto della Cooperativa Circeo Primo e sotto l’egida della Federazione Italiana Vela.

La regata partita nella tarda mattinata di sabato dal Porto del Circeo, le imbarcazioni hanno navigato sul percorso tradizionale di 100 miglia, prima in direzione Gaeta con boa posizionata davanti la suggestiva Montagna Spaccata, poi alla volta del gate tra Ventotene e Santo Stefano, a seguire Ponza con passaggio obbligato sotto l’imponente Faro della Guardia e Palmarola con i suoi Faraglioni di Mezzogiorno, in ultimo il rientro al Circeo. I partecipanti hanno dovuto fronteggiare condizioni meteorologiche di spiccata variabilità con l’ingresso di una perturbazione atlantica che soprattutto nella notte tra sabato e domenica hanno impegnato duramente gli equipaggi.

I PRIMI ARRIVATI – Il più veloce è stato Spirit il First 40.7 dell’Armatrice Patrizia Loberti portacolori del Circolo Nautico Tecnomar che ha completato il percorso in 17 ore aggiudicandosi la linea d’onore e l’ambito Trofeo Maga Circe, ma è Windy il Grand Soleil 40 di Fabrizio Clemente dello Yacht Club Bracciano Est il protagonista della 41^ edizione della Centomiglia del Medio Tirreno in classe IRC si aggiudica il Trofeo Mario Scarpa, secondo Marlin il Dufour 34 di Tartaglione Magliozzi del Circeo Yacht Vela Club, terzo Spirit. In classe ORC è sempre Windy di Fabrizio Clemente ad aggiudicarsi il Trofeo Hotel Nazionale seguito da Spirit, terzo Joshua l’Italia Yacht di Giuseppe Gubbini del Riviera di Ulisse Sailing Club. Conquista il Trofeo Felice Castoro messo a disposizione dal Torre Badino Yachting Club l’imbarcazione Ombre Rosse lo Starkel 33 di Giuseppe Cerasoli per aver avuto l’equipaggio con maggiore componenti donne.

Con la 100 Miglia del Medio Tirreno si conclude anche il Campionato Primaverile del Circeo che dopo sei prove costiere ed una offshore vede trionfare Marlin il Dufour 34 di Tartaglione Magliozzi del Circeo Yacht Vela Club, secondo Joshua di Giuseppe Gubbini terzo Sica di Aurelio Trento. Nel raggruppamento ORC è Joshua del Riviera di Ulisse Sailing Club ad aggiudicarsi il Campionato Primaverile del Circeo secondo Sica terzo Folgore il Nova 40 della Famiglia Colella. Durante la cerimonia di premiazione, svoltasi nella deck house del Club, il Sindaco di San Felice Circeo Monia Di Cosimo ha sottolineato l’importanza che lo sport della vela ha per San Felice Circeo, e di come questa manifestazione possano essere un volano per il turismo costiero e per l’economia blu del mare e come il Circeo Yacht Vela Club fin dal 1978 si sia impegnato per la promozione e la salvaguardia del mare. A conclusione della premiazione è stata presentatata la IV edizione della Regata delle Rondini manifestazione benefica in favore delle donne operate di tumore al seno in programma il 17 maggio nel Porto di San Felice Circeo.

Main Sponsor della 41^Regata Centomiglia del Medio Tirreno l’Hotel Nazionale di Roma, con il supporto tecnico della Veleria EsseSails di Latina, di BullCar Marine Division, del Pastificio Fedeli, della Pasticceria La Circe Bio di Lorenza Rizzi, del Ristorante AnnarellAmmare e della Serigrafia Linea Verde di Latina.