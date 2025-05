Caroselli anche a Latina e Formia per lo scudetto del Napoli

LATINA – Caroselli ieri sera anche a Latina hanno festeggiato il quarto scudetto per il Napoli. La squadra di Conte vince il Campionato 2024/25, al termine di un appassionante testa a testa con i rivali dell’Inter. Decisiva la vittoria del Napoli nello stadio di casa dove ha battuto il Cagliari per 2-0 su goal di McTominay prima dell’intervallo e di Lukaku a inizio ripresa. Inutile il successo dell’Inter a Como. Clacson, bandiere, cori e tifosi in festa anche nel capoluogo pontino, le immagini qui sono da Piazza del Quadrato, e a Formia da parte della folta comunità campana, ma non solo. Immancabile la batteria di fuochi d’artificio.