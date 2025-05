Che ci faccio qui? Folco Terzani incontra gli studenti a Formia

FORMIA – Continua il viaggio del progetto culturale “Che ci faccio qui?”, l’iniziativa promossa dalla Provincia di Latina in collaborazione con l’Associazione Tuttilibri, che fa tappa a Formia con un nuovo, atteso appuntamento. Mercoledì 21 maggio 2025, alle ore 11.00, presso l’Area Archeologica di Caposele a Formia, sarà ospite lo scrittore e regista documentarista Folco Terzani, in un incontro dedicato agli studenti dell’IIS E. Fermi – G. Filangieri e dell’IPSEOA “A. Celletti”. A moderare l’evento sarà Riccardo Campino, che guiderà il pubblico attraverso un format che unisce narrazione, dibattito e testimonianze su temi di attualità e riflessione.

Figlio del celebre giornalista Tiziano Terzani, Folco ha vissuto in diverse parti del mondo, arricchendo il suo percorso culturale e umano con esperienze profonde e significative. Tra le sue opere più note, il documentario “Il primo amore di Madre Teresa” e il bestseller “La fine è il mio inizio”, libro che ha riscosso un grande successo internazionale e ispirato l’omonimo film con Bruno Ganz ed Elio Germano.

Durante l’incontro, Terzani dialogherà con i giovani sul senso della vita, la ricerca interiore e il valore del cambiamento, temi che hanno segnato profondamente il suo percorso di vita e la sua produzione letteraria, inclusi i suoi libri più recenti “A piedi nudi sulla terra”, “Il cane, il lupo e Dio” e “Fine / Inizio”, un’edizione rinnovata del suo celebre dialogo con il padre Tiziano.

“Progetti come ‘Che ci faccio qui?’ sono fondamentali per avvicinare i giovani alla cultura, stimolare il pensiero critico e favorire il dialogo su temi che riguardano tutti noi – sottolinea Gerardo Stefanelli, Presidente della Provincia di Latina – . Siamo orgogliosi di poter ospitare figure di grande spessore come Folco Terzani, che con la sua esperienza e la sua sensibilità saprà ispirare i nostri ragazzi”.

Il ciclo di incontri “Che ci faccio qui?” culminerà il 29 maggio al Teatro Romano di Minturnae con un evento conclusivo che vedrà protagonista Simone Cristicchi, cantautore, attore e autore teatrale di fama nazionale, noto per il suo impegno culturale e sociale.

Tutti gli incontri sono trasmessi in diretta streaming e resi disponibili successivamente sul canale YouTube ufficiale “Checifaccioqui?”, che continua a essere un punto di riferimento per centinaia di studenti della provincia.