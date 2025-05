Latina, bambino chiama il 112: “Il compagno di mia madre la sta picchiando”: arrestato un uomo tunisino

LATINA – Ha salvato la mamma chiamando il 112 e i poliziotti della Squadra Volante della Questura di Latina sono intervenuti ieri pomeriggio in un condominio dove era stata segnalata la lite in atto tra una donna e il compagno tunisino che a detta del minore la stava picchiando. All’arrivo della pattuglia l’uomo è stato visto salire la rampa delle scale condominiali per raggiungere il terrazzo condominiale, per scappare agli agenti. E la fuga non si è arrestata, anzi.

I poliziotti lo hanno seguito prima sul tetto e poi nella campagne limitrofe e in strada fino a quando sono riusciti a bloccarlo e a metterlo in sicurezza dopo che lui, in forte stato di agitazione durante le fasi dell’inseguimento, ha colpito uno degli agenti procurandogli contusioni.

E’ stata poi la donna, una 39enne di origini marocchine madre di 4 figli avuti da una precedente relazione, a raccontare agli agenti che la convivenza con l’uomo iniziata circa 8 mesi prima, stava degenerando e che lui aveva iniziato ad avere atteggiamenti prevaricatori sfociati anche in aggressioni fisiche come quella di ieri quando aveva colpito sia lei che la figlia, davanti anche all’altro figlio minore della donna, che allarmato aveva suonato alla vicina di casa per allertare le forze dell’ordine. Il racconto è stato poi confermato anche dalla vicina di casa sentita dagli agenti.

Per l’uomo è scattato l’arresto con la doppia accusa di maltrattamenti in famiglia e resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e su disposizione del P.M. portato presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del trasferimento in carcere per la successiva convalida.