Priverno, ragazzo accerchiato mentre guida: calci e pugni sulla vettura, denunciato un 19enne

PRIVERNO – Un ragazzo di 19 anni è stato denunciato dai carabinieri di Priverno per danneggiamento aggravato e violenza privata in concorso. Il giovane è considerato l’autore di un’aggressione avvenuta nei giorni scorsi quando un coetaneo, che si trovava alla guida della propria auto, dopo aver rallentato nei pressi di un attraversamento pedonale per consentire ad alcuni pedoni di attraversare la strada, è stato accerchiato da ragazzi che conosceva che hanno colpito ripetutamente, con calci e pugni, la vettura senza apparente motivo, lanciando contro la macchina anche una bottiglia di birra di vetro. I carabinieri, nel corso degli accertamenti seguiti alla denuncia, anche attraverso la visione delle immagini registrate da un sistema di videosorveglianza presente in zona, sono riusciti ad identificare l’indagato e ora le indagini proseguono per l’individuazione degli altri giovani che facevano parte del gruppo.