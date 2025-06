Borgo Lepino Festival, a Sermoneta inaugura il futuro sostenibile dei Lepini

SERMONETA – E’ partita a Sermoneta la tre giorni di eventi di “Borgo Lepino Festival”, dove domenica 1 e lunedì 2 giugno, nell’ambito dei progetti della prima Green Community d’Italia, quella dei Lepini ci saranno una serie di appuntamenti legati all’ecogastronomia, con degustazioni ma anche spettacoli, tra cui il comico Alberto Farina.

Il 31 Maggio i sindaci ed esperti si sono confrontati sulla necessità di fare rete per promuovere il territorio. In apertura il commissario della Comunità Montana dei Monti Lepini Onorato Nardacci ha ribadito come il progetto Lepini Green finanziato dal Pnrr sia “il primo in Italia ad essere stato rendicontato già al 90%, un modello di sviluppo sostenibile che unisce innovazione, tradizione e comunità, mirando a rendere i Monti Lepini un esempio di resilienza e sostenibilità nel Lazio”. Si tratta di 30 progetti legati che puntano a valorizzare le filiere produttive locali, sviluppare un turismo sostenibile e integrato, migliorare la mobilità. Coinvolti 12 Comuni lepini.

Il sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli ha rimarcato come Borgo Lepino rappresenti “l’inizio di un percorso virtuoso verso la costruzione di una strategia condivisa, un’alleanza tra Comuni, enti, associazioni e operatori privati. Dobbiamo unire le forze per promuovere un’offerta turistica integrata, capace di attrarre visitatori non solo per un giorno, ma per un’intera esperienza immersiva nei nostri borghi, fatta di storia, natura, gusto e autenticità”. Dopo l’intervento del coordinatore di lepini Green Paolo Frullini, i sindaci di Roccagorga e Maenza, Carla Amici e Loreto Polidoro, hanno ricordato come i Comuni interni abbiamo bisogno di sostegno da parte della Regione soprattutto a livello economico per la promozione delle eccellenze. Sulla stessa linea il sindaco di Cori Mauro De Lillis e l’assessore di Sezze Lola Fernandez che hanno anche ricordato come i prodotti tipici facciano la differenza nella scelta di una destinazione turistica, discorso ribadito anche da Gabriele Menossi presidente della Pro Loco Sermoneta. Luigi Centauri e Marco Carpineti, rispettivamente presidenti di Capol e di Strade del Vino, hanno esaltato le eccellenze locali di olio e vino, mentre il presidente del Consiglio e delegato alla cultura di Sermoneta Pierluigi Torelli sulla valorizzazione delle tipicità enogastronomicle, ricordando il marchio Deco – denominazione comunale di origine ai prodotti di eccellenza di Sermoneta e il progetto dell’amministrazione per l’etichetta unica delle produzioni di olio extravergine locale. Il valore economico del turismo enogastronomico è stato ribadito da Fausto Bianchi di Unindustria Latina e Antonella Masocco di Confcommercio Donne Imprenditrici, per concludere con un focus sulla conservazione delle tradizioni e sui crediti di carbonio da parte dell’Università de L’Aquila.

Da domenica 1 giugno si entra nel vivo della manifestazione. In piazza Santa Maria, verranno presentate le aziende del territorio che faranno assaggiare le loro produzioni, mentre a Fuori Porta verranno allestiti gli stand. Ma le degustazioni non terminano qui: presso la Loggia dei Mercanti, in piazza del Popolo, masterclass bianchi e bollicine (6 calici) e masterclass rossi e moscati (5 calici) a cura di Associazione Italiana Sommelier, in collaborazione con Strade Del Vino. Non solo: la location sarà teatro di una degustazione di oli, olive da tavola e pane d’eccellenza locale a cura di CAPOL. Prevista un’area per i bambini con laboratori, balli e magia. Il tutto, con la partecipazione l’1 giugno di Anninovanta Live con cover degli anni ‘90 e il 2 giugno di Alberto Farina e della sua comicità.