Seconda edizione del Trofeo Città di Latina – Basket in piazza del Popolo

LATINA – Dal 30 giugno al 20 luglio si terrà, in piazza del Popolo di Latina, la seconda edizione del Trofeo Città di Latina – Basket in piazza. La manifestazione sportiva è co-organizzata dal Comune di Latina e dall’associazione Amici del Basket Asd.

“La nostra amministrazione – afferma il sindaco Matilde Celentano – ha da tempo intrapreso un percorso per trasformare il centro storico in contenitore di eventi e iniziative che possano attrarre i cittadini. Lo abbiamo fatto con l’evento organizzato dal Comune in sinergia con Coldiretti che ha portato in piazza migliaia di cittadini, con il Villaggio dello Sport, con il Palio dei Borghi e intendiamo farlo, per il secondo anno consecutivo, anche con il Trofeo Città di Latina – Basket in piazza, proposto dall’associazione Amici del Basket Asd presieduta da Massimo Passamonti, che rivitalizzerà il centro e animerà le serate estive. La manifestazione dello scorso anno ha confermato che portare lo sport nel cuore della città significa stimolare i cittadini ad uscire dalle proprie case, a vivere la piazza e, allo stesso tempo, a promuovere i valori dello sport e del benessere fisico. L’obiettivo è anche quello di coinvolgere il pubblico e incentivare la cultura delle tradizioni: sebbene la nostra città sia di giovane età, il basket ha da sempre tracciato la storia sportiva di Latina”.

“Ci saranno molte novità rispetto alla precedente edizione – commenta l’assessore Andrea Chiarato, su indirizzo del quale è stata approvata la delibera di giunta questo pomeriggio -. L’arena avrà molti più posti, circa 600 totali, ci sarà un mini torneo tre contro tre e, oltre al Trofeo Città di Latina che terminerà il 20 luglio, la manifestazione si protrarrà fino al 27 luglio con attività collaterali integrative, organizzate in collaborazione con le altre realtà associative di Latina, come il calcio, il padel che avrà per la prima volta nella storia un campo dedicato in piazza del Popolo, la pallavolo e molto altro. Contiamo di superare le 30.000 presenze dello scorso anno che, oltre ad aver dato respiro alle attività commerciali della zona, hanno trasformato il centro storico in polo di attrazione per i cittadini di Latina, ma anche per giovani provenienti da altre città della nostra regione. Ringrazio – conclude – l’associazione Amici del Basket Asd e il presidente Massimo Passamonti per l’impegno con cui stanno organizzando questa nuova edizione del torneo per la città di Latina, che si prepara a scrivere una nuova incredibile pagina sportiva”.