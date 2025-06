Ceccano piange la bimba di 11 anni annegata a Terracina

Non ce l’ha fatta Giada Pompili, la bambina di 11 anni originaria di Ceccano che mercoledì pomeriggio era stata trovata priva di sensi in mare, nei pressi della foce del fiume Sisto, a Porto Badino, nel territorio di Terracina. Dopo tre giorni di agonia all’ospedale Bambino Gesù di Roma, questa mattina i medici ne hanno dichiarato la morte cerebrale. Quel tragico pomeriggio, la piccola era in acqua quando è stata vista galleggiare, ormai incosciente. A dare l’allarme erano stati due giovani impegnati a pescare lungo la riva: accortisi della situazione, si erano subito tuffati per cercare di soccorrerla. Pochi minuti dopo erano arrivati i sanitari del 118, che l’avevano trasferita in eliambulanza al Bambino Gesù in condizioni critiche. Ricoverata in prognosi riservata, le condizioni della piccola apparse da subito molto gravi sono peggiorate fino alla terribile notizia: il cuore di Giada ha smesso di lottare. Sotto choc i genitori e tutta la comunità di Ceccano dove la bambina viveva.