Tts food, il gusto in strada. Dal 13 al 15 giugno al Parco San Marco a Latina

LATINA – TTS torna dopo il grande successo dello scorso anno torna a Latina con tre giorni dedicati al vero Street Food e a chi ama il cibo di qualità, quello che emoziona già al primo morso. Circondati dal verde, tra via Aprilia e via Vincenzo Rossetti, Parco San Marco diventerà ancora una volta il palcoscenico di un straordinario tour gastronomico, il ristorante a cielo aperto più grande della città. Un viaggio tra tradizioni italiane e sapori internazionali, con Street Chef pronti a preparare centinaia di ricette “on the road”: carne, pesce, fritti, proposte vegan, gluten free e dolci irresistibili.

Non importa cosa scegliete: l’importante è esserci, e vivere l’evento da protagonisti.

Gustate, passeggiate, ballate, divertitevi e rilassatevi…

Questo è il vero modo di vivere un evento TTS FOOD.

Venerdì 13 Giugno dalle 17:00 alle 24:00

Sabato 14 Giugno dalle 17:00 alle 24:00

Domenica 15 Giugno dalle 17:00 alle 24:00

