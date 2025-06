Cisterna, in bici con la “Shaboo”: arrestato spacciatore

È stato arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato di Cisterna di Latina un uomo, di origini filippine e già conosciuto dagli investigatori, trovato in possesso di “Shaboo”, una pericolosa droga sintetica a base di metanfetamina. Il fermo è avvenuto nella serata di ieri durante un normale servizio di pattugliamento da parte degli agenti della squadra volante. L’uomo, in sella a una bicicletta, ha insospettito i poliziotti per il suo tentativo improvviso di cambiare direzione alla vista della pattuglia. Proprio in virtù dei suoi precedenti legati allo spaccio di stupefacenti, gli agenti hanno deciso di procedere con un controllo più approfondito.

Durante la perquisizione, l’uomo ha consegnato spontaneamente una piccola quantità di sostanza, rivelatasi essere “Shaboo”, una metanfetamina altamente concentrata, venduta in piccoli cristalli, che può provocare gravi danni fisici e psichici, inclusi stati psicotici. A quel punto i poliziotti hanno esteso le verifiche alla sua abitazione, dove hanno rinvenuto ulteriori 5 grammi della stessa droga, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

In considerazione del quantitativo rinvenuto, del materiale trovato e dei precedenti specifici, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Su disposizione del pubblico ministero, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.