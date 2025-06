Incidente sulla SS Appia a Latina, perde la vita una donna

Incidente mortale stamattina a Latina, lungo l’Appia all’altezza del km 73, a perdere la vita una donna. A scontrarsi un’auto ed un mezzo pesante. La vittima, dalle prime informazioni, viaggiava sulla sua auto insieme ad una donna. Per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata con il mezzo pesante che avrebbe invaso la corsia. L’limpatto è stato fatale e non ha lasciato scampo alla conducente. Sono intervenute la polizia stradale e la squadra volante che stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro e per gestire la viabilità.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.