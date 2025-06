Latina, ABC avvia le attività di pulizia sul litorale

Sono ufficialmente partiti gli interventi di pulizia sul litorale di Latina a cura di ABC. In questi giorni, l’Azienda Speciale del Comune di Latina ha avviato un nuovo ciclo di interventi finalizzati a garantire un ambiente ordinato e sicuro per cittadini e turisti. Le squadre stanno operando lungo tutta la fascia costiera del capoluogo, impegnate nella rimozione dei rifiuti, nella sistemazione dei cestini e nella pulizia delle passerelle. Questi interventi si intensificheranno nelle prossime settimane, specialmente in concomitanza con i fine settimana e i periodi di maggiore afflusso di visitatori.

Il Direttore generale Malucelli ha voluto sottolineare l’importanza della collaborazione tra l’azienda e la cittadinanza: «Il decoro urbano è una responsabilità condivisa. Ringrazio fin da ora i nostri operatori per la dedizione dimostrata e invito tutti a fare la propria parte, adottando comportamenti rispettosi dell’ambiente e del bene comune».

«La cura del nostro litorale è una priorità per l’amministrazione e un impegno che portiamo avanti con determinazione, in stretta sinergia con ABC. – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Franco Addonizio – Gli interventi di pulizia appena avviati rappresentano un tassello fondamentale per la valorizzazione turistica della nostra costa. L’obiettivo è garantire non solo decoro e igiene, ma anche una migliore qualità della vita per i residenti e un’accoglienza degna per i visitatori. Ringrazio l’azienda per il lavoro e rivolgo un appello a tutti: il rispetto dell’ambiente parte dai comportamenti individuali. Basta poco per fare la differenza, e insieme possiamo rendere il nostro litorale un esempio di civiltà e sostenibilità».

Per supportare ulteriormente la corretta gestione dei rifiuti, ABC Latina ricorda l’importante servizio del Centro di Raccolta di via Massaro, a disposizione di cittadini e turisti. Durante l’orario estivo, valido fino al 30 settembre, il centro è aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 9:00 alle 13:00. Un servizio aggiuntivo che rappresenta un valido strumento per mantenere pulito e decoroso il litorale, offrendo a tutti la possibilità di smaltire correttamente i propri rifiuti ingombranti e differenziati.

ABC Latina rinnova infine l’appello a cittadini e visitatori affinché contribuiscano attivamente alla tutela del litorale, anche attraverso piccoli gesti quotidiani come il corretto conferimento dei rifiuti, evitando abbandoni e incuria.