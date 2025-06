Latina, è una giovane mamma la vittima dell’incidente stradale avvenuto sull’Appia a Borgo Faiti

LATINA – E’ una giovane mamma, la vittima dell’incidente stradale avvenuto sull’Appia a Borgo Faiti questa mattina (giovedì 5 giugno). La giovane, Federica Testa 36 anni di Maenza, era alla guida di una Fiat Musa che proveniva dalla Storta e viaggiava in direzione di Latina Scalo, quando si è trovata davanti un camion frigorifero che ha invaso la corsia opposta: l’impatto è stato devastante e non le ha lasciato scampo. Ferita gravemente anche la sorella che viaggiava sul sedile passeggero ed è stata soccorsa e trasferita in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti. Sul luogo dell’incidente lo strazio del compagno della vittima e degli altri parenti.

Toccherà ora alla polizia stradale che ha svolto i rilievi ricostruire la dinamica di quanto accaduto, ma secondo una prima ricostruzione, il conducente del camion si sarebbe accorto in ritardo che un altro camion che lo precedeva aveva rallentato fino quasi a fermarsi sulla carreggiata per consentire ad un’auto di svoltare a sinistra in un’area privata; quindi, avrebbe sterzato repentinamente per evitare l’impatto invadendo l’altro senso di marcia. Una manovra istintiva che è risultata fatale alla giovane donna che sopraggiungeva e che non è riuscita a evitare lo scontro frontale nonostante il tentativo di sterzare a sua volta verso destra. Se così fosse, resta da chiarire anche perché l’altro camion non si sia fermato e abbia proseguito il suo percorso nonostante sia stato sua volta urtato.

Come di prassi sul conducente del camion saranno eseguiti gli esami alcolemici e bisognerà anche stabilire la velocità a cui viaggiavano i mezzi.

Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco , la polizia locale e i mezzi dell’Anas. L’Appia è rimasta bloccata per circa 3 ore.