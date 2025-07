Cantieri Pnrr, Ater Latina incontra la Guardia di Finanza

LATINA – L’Ater Latina vuole “proteggere” i suoi cantieri, molti del quali avviati grazie a fondi del Pnrr. Per questo il Presidente Enrico Dellapietà ha chiesto di incontrare il comandante provinciale della Guardia di Finanza colonnello Giovanni Marchetti.

Durante l’incontro che si è tenuto mercoledì 2 luglio a Palazzo M, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, Dellapietà, ha illustrato i numerosi e strategici cantieri avviati sul territorio provinciale, con particolare attenzione agli interventi finanziati tramite il PNRR per il quale ATER è soggetto attuatore. È stata evidenziata l’importanza di rafforzare i presidi di legalità per prevenire eventuali infiltrazioni e condizionamenti da parte di organizzazioni malavitose, nell’ottica di garantire la trasparenza e la corretta gestione delle risorse pubbliche.

Dellapietà ha condiviso con le Fiamme Gialle alcuni esempi concreti di progetti già realizzati, come la palazzina a Sonnino, le cui unità abitative sono in fase di consegna, e i lavori in via Virgilio a Latina, che prevedono anche alloggi per studenti, oltre all’edificio di via Selene, costruito secondo le più moderne tecniche per il benessere degli utenti ed il rispetto dell’ambiente.

Sono stati inoltre presentati i progetti più significativi in corso, tra cui la riqualificazione del quartiere Nicolosi a Latina, già a buon punto, e l’abbattimento dell’ex Icos, parte di un più ampio piano di rigenerazione urbana che trasformerà uno degli accessi più visibili e frequentati della città.

Al termine dell’incontro, nel cui ambito sono stati forniti alla Guardia di finanza dati e informazioni utili a orientare gli interventi, il Presidente Dellapietà ha espresso soddisfazione per il dialogo instaurato con il Corpo, ritenendo fondamentale questa collaborazione per garantire che tutti i progetti vengano realizzati nel rispetto delle normative vigenti.

Il Colonnello Marchetti ha espresso a sua volta apprezzamento per lo spirito di collaborazione emerso durante l’incontro, ribadendo il ruolo e l’impegno della Guardia di Finanza quale presidio preventivo di legalità per l’attuazione del PNRR.